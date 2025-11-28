Суд обязал его перечислить незаконный доход в казну.

Во Владимире продолжают борьбу с фиктивной регистрацией иностранцев. Прокуратура заставляет нарушителей возвращать незаконно полученные деньги государству. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Так, житель областного центра, зарабатывал на «прописке» иностранцев в своей квартире и уже получил приговор, а суд обязал его перечислить незаконный доход в казну.Это не единичный случай: с начала 2025 года прокуроры направили 20 таких исков на общую сумму более 400 тысяч рублей, и восемь из них уже удовлетворены.