Цель конкурса — поддержка школьников и студентов в научных исследованиях и проектах, направленных на сохранение окружающей среды и улучшение её состояния.

Во Владимире вновь стартовал региональный этап всероссийского Молодежного водного конкурса — 2026 года, посвященный вопросам экологии и защиты водных ресурсов.Традиционно соревнование пройдёт на площадке МАУДО «СЮН Патриарший сад» при поддержке ГБУ ВО «Экорегион».Цель конкурса — поддержка школьников и студентов в научных исследованиях и проектах, направленных на сохранение окружающей среды и улучшение её состояния. Принять участие могут ребята старше 14 лет, включая учеников общеобразовательных школ Владимирской области, учащихся учреждений дополнительного образования, а также студентов профессиональных училищ и вузов.Заявки принимаются до 30 января 2026 года включительно. Тематика проектов разнообразна: охрана и возобновление водных ресурсов, управление ими, проблемы устойчивого развития региона. Исследование должно приносить реальную пользу природе и обществу, иметь научную значимость и практическое применение. Особое внимание уделяется проектам, направленным на решение местных водохозяйственных задач.В рамках конкурса представлено 14 номинаций, охватывающих разные направления водной науки и практики, начиная от сохранения чистоты рек бассейна Волги и заканчивая исследованиями Мирового океана и арктической зоны.Номинации конкурса:1.Охрана и восстановление водных ресурсов в бассейне реки Волги им. проф. В. В. Найденко.2.Вода и климат.3.Экономическая эффективность реализации проекта в сфере охраны и восстановления водных ресурсов.4.Вода и атом.5.Вода и мир им. проф. А.Н. Косарикова.6. Использование методов космического мониторинга при выполнении исследовательских проектов по охране и восстановлению водных ресурсов.7. Вода без пластика.8. Водная индустрия 4.0 (цифровизация).9. Моря и океаны.10. Сохранение биоразнообразия водных объектов.11. Арктическая лента.12. Лучший инновационный проект.13. Совместные проекты участников из разных регионов и стран.Победители региональных этапов получат возможность представить Владимирскую область на всероссийском уровне конкурса. Помимо демонстрации собственных достижений, участники смогут предложить нестандартные решения актуальных проблем, касающихся сбережения и разумного использования водных ресурсов.Ознакомится с положением конкурса, подать заявку, узнать более подробную информацию и условия участия можно на официальных страницах учреждений в социальной сети (ГБУ ВО «Экорегион» -https://vk.com/ecoreg33, МАУДО «СЮН «Патриарший сад» -https://vk.com/patsad).