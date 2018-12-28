«Ростелеком» подготовил предпринимателей к повышению НДС до 20%. Провайдер выпустил программное обеспечение для онлайн-касс, которое обеспечит автоматическую работу оборудования по новой налоговой ставке с 1 января. Бесплатную прошивку клиенты «Ростелекома» могут скачать на сайте компании.

Ростелеком подготовил предпринимателей к повышению НДС до 20%. Провайдер выпустил программное обеспечение для онлайн-касс, которое обеспечит автоматическую работу оборудования по новой налоговой ставке с 1 января. Бесплатную прошивку клиенты Ростелекома могут скачать на сайте компании.Александр Яресько, директор центра компетенций по продуктам и пресейлу МРФ Центр ПАО Ростелеком: Повышение НДС до 20% требует перепрограммирования кассовых аппаратов. Чтобы избежать остановки торгового процесса, сделать это надо до 1 января 2019 года. Предприниматели, ранее купившие онлайн-кассу в Ростелекоме, могут скачать бесплатную прошивку на нашем портале. После обновления настроек касса автоматически заработает по новой налоговой ставке с начала года, до этого срока оборудование работает по НДС 18%.Корпоративным клиентам Ростелекома доступна онлайн-касса с прошивкой под 20% НДС. В минимальное предложение входит кассовый аппарат с фискальным накопителем (ФН) на 13 или 36 месяцев и скретч-картой ОФД на 1 год. Дополнить комплект можно терминалом для банковских карт с низкой стоимостью эквайринга. Для всех клиентов Ростелекома ставка – 2,5% с возможностью подключения к счёту в любом банке. Также опционально можно приобрести сканер штрих-кода и Wi-Fi-роутер. Дополнительно можно заказать услугу доставки и настройки оборудования* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *ПАО Ростелеком – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Ростелеком – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,1 млн зрителей платного ТВ, из которых более половины смотрят уникальное Интерактивное ТВ, более 1 млн пользователей мобильной связи.В портфолио компании самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от Умного дома до ключевого участия в приоритетной национальной программе Цифровая экономика.Выручка Группы компаний за 9 мес. 2018 г. составила 233,0 млрд руб., OIBDA достигла 74,9 млрд руб. (32,1% от выручки), чистая прибыль – 12,7 млрд руб. Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.