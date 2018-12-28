Вы - наша последняя надежда, помогите. Как часто нам приходится слышать этот крик души от жителей нашего региона. Мы получаем десятки звонков и электронных писем от телезрителей. Уходящий год не стал исключением. Люди жаловались на отсутствие тепла, света, разрушенные аварийные дома, плохие дороги. Мы разбирали как личные неурядицы, так и проблемы целых населенных пунктов. Наши коллеги проанализировали репортажи 2018-ого года и сейчас расскажут о тех, кому 6 канал помог справиться с проблемами.

Вы - наша последняя надежда, помогите. Как часто нам приходится слышать этот крик души от жителей нашего региона. Мы получаем десятки звонков и электронных писем от телезрителей. Уходящий год не стал исключением. Люди жаловались на отсутствие тепла, света, разрушенные аварийные дома, плохие дороги. Мы разбирали как личные неурядицы, так и проблемы целых населенных пунктов. Наши коллеги проанализировали репортажи 2018-ого года и сейчас расскажут о тех, кому 6 канал помог справиться с проблемами.В этом году мы не раз ездили в посёлок Ставрово. Сначала к нам обратились люди, у которых проблемы со здоровьем. Дело в том, что в местной больнице было плохое обеспечение бесплатными препаратами.Галина Павлова, житель п. Ставрово: "Лечение всё за свой счёт, так и говорят, лечение за свой счёт. Сначала мы закупаем лекарства, нам терапевт выписывает всё что нужно, мы закупаем и со своим приходим, там бесплатно только медсестра, её услуги и шприцы".Жаловались на то, что бесплатных лекарств не хватает и сами медики. Об этой проблеме мы сообщили в департамент здравоохранения. Они повели проверку. В результате, ситуацию удалось урегулировать. Нужные препараты были заказаны. Но на это несчастья жителей Ставрово не закончились. Коммунальные проблемы сыпались на людей с незавидной регулярностью: проблемы возникали с водой, отоплением и благоустройством.Виолетта Олейникова, житель дома № 10 по ул. Комсомольская: "Должны были такие же низкие бордюры сделать у подъездов, не сделали их. По факту только огрызки, обрезки тротуара".Причём на эту работу с собственников собирали деньги. После очередного нашего репортажа в Ставрово всё таки приехала комиссия департамента ЖКХ с проверкой.Елена Семёнова, первый зам. директора департамента ЖКХ: "Проблема самая основная – это несогласование мнения администрации и жителей. Жители хотят одно, администрация принимает решение, которое жители не готовы принять. Поэтому жители возмущаются. С ними проекты не согласовываются, что является грубейшим нарушением".Приезжала комиссия профильного департамента после нашего репортажа и в посёлок Колокша. Жители одного домов замерзали в собственных квартирах. После проверки батареи потеплели, а вот перерасчёт собственникам сразу не сделали.Виктория Дернова, директор обслуживающей компании: "По поводу перерасчётов: мы акты составили, и, если жителям нужны акты, мы их всегда предоставим. Они должны будут обратиться в ресурсоснабжающую компанию, которая им предоставляет услугу, за перерасчётом".Вмешались мы и в ситуацию с отсутствием тепла и электричества в домах в микрорайоне Владимира Веризино-2. В квартирах у собственников стоят электрокотлы. Но в новом микрорайоне регулярно возникали перебои с электричеством. Вот и в холодные дни октября его снова отключили на 6 часов. О проблеме мы сообщили в департамент ЖКХ, новому руководителю Илье Потапову. Через 15 минут после звонка свет в Веризино появился.Максим Ефремов, пресс-секретарь АО ВОЭК: "Стали смотреть документы: как выяснилось, необходимого комплекта документов не было для того, чтобы нам подключить электроснабжение, но мы понимаем, что на улице минусовые температуры, срочно было принято решение принять заявление от управляющей компании. Эти шаги были сделаны для того, чтобы мы оперативно ещё вчера вечером могли подключить по постоянной схеме, дать напряжение в дома и согреть людей".В темноту погружалось и село Крапивье Суздальского района. С наступлением сумерек из дома в этом населённом пункте лучше было не выходить - освещения на улицах почти нет было. Тем не менее местные власти всё-таки проделали определённую работу и осветили Крапивье.Николай Курашкин, глава администрации МО Селецкое: "Нам нужно проводить свой световой кабель, мы уже изучали этот вопрос - это порядка 440 метров, 11 опор. Сейчас на данном этапе проект делаем, просматриваем, с заказчиками разговариваем. Я думаю, что сделаем в ближайшие... До конца месяца вряд ли у нас получится сделать, ну, в начале декабря, я думаю, вопрос решится".Журналистское расследование мы проводили и в Камешково. Там некоторые из местных депутатов обеспокоились судьбой 1,5 миллионов, которые местная администрация выделила на пять грантов. Но спустя 2 года не один из проектов, не был реализован. Этим материалом заинтересовался и региональный Следком. По версии следствия дело было так:"В марте 2017 года руководитель ООО через своих знакомых в сфере торговли осуществил закупку предметов, заполучив товарные чеки на завышенные суммы, а затем, создавая видимость исполнения условий использования гранта, через счета сторонних организаций обналичил 300 тысяч рублей и присвоил субсидию".Ежегодно мы снимаем репортажи про незаконную уличную торговлю. И вот, в этом году власти всё-таки услышали СМИ и собрали всех торговцев вне закона в одном месте тем самым очистив улицу Батурина от приезжих предпринимателей.На улице Растопчина только после обращения собственников на телевидение спилили дерево, которое нависало над тротуаром и при порыве ветра могло упасть на голову прохожему.Помогли мы и жителям одного из домов на улице Фатьянова. Собственникам квартир в новостройке, что по соседству с новой 49 школой, сообщили: по их детской площадке должен пройти школьный забор. Совместными усилиями придомовую территорию удалось отстоять.Александр Калабин, житель дома №18: "Буквально на следующий день после того как мы позвали телевидение, они уже дали ответ, что эти работы будут выполнены. Абсолютно новый асфальт подъездной, абсолютно новую дорожку сделали для мамочек с колясками. Укрепили сеткой, вот последние подготовительные работы проходят. Мы очень довольны. Забор оставлен в порядке, площадку мы никуда не подвинули, ни на сантиметр, детишки у нас играют".Поспособствовали мы и ремонту дороги возле торгового центра в восточном районе города. После выхода сюжета её привели в порядок и засыпали аварийный участок по которому ездят машины и ходят пешеходы. К нам обращались и инициативные граждане с улицы Красносельской. Они просили пешеходный переход через дорогу. Теперь зебра на проезжей части нарисована, стоят и соответствующие знаки.Сергей Варзанов, активист: "Ситуация совсем изменилась, машины останавливаются, тормозят, правда, люди не совсем привыкли, но, думаю, со временем всё будет хорошо. Во-первых, спасибо вам за содействие".Нерадивое руководство СНТ Уварово было оштрафовано за несоблюдение правил благоустройства и содержания территории. Возле центрального входа в сады они допустили вырастание горы мусора. Об этом проверяющие узнали также от журналистов 6 канала.Помогла наша творческая группа и звукорежиссёру Никите Родину. Молодой человек сдал в аренду музыкальную аппаратуру роллер-школе. За долги собственник помещения, опечатал спортзал и технику не хотел отдавать. После нашего вмешательства месячный конфликт между сторонами был улажен прямо в день съёмок и оборудование вернули законному владельцу. Так что если и у вас есть проблемы, которые не решаются, звоните 36-66-66, мы постараемся помочь и вам.