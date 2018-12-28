Российская авиакомпания начала продажу билетов в главный город испанского острова Майорка — Пальму-де-Майорка.

Российская авиакомпания начала продажу билетов в главный город испанского острова Майорка — Пальму-де-Майорка.Начало регулярных полетов по маршруту Москва — Пальма-де-Майорка — Москва планируется с 1 июня 2019 года.Рейсы будут выполняться на комфортабельных самолетах Airbus 320 четыре раза в неделю по следующему расписанию: по направлению Москва — Пальма-де-Майорка рейс SU2518 в субботу и воскресенье вылет в 7:55, во вторник и пятницу — в 12:15; по направлению Пальма-де-Майорка — Москва рейс SU2519 в субботу и воскресенье, вылет в 12:35, во вторник и пятницу – в 17:15 (время местное).Пальма-де-Майорка является самым большим городом Балеарского архипелага, расположенного в Средиземном море и славится своим богатым историческим наследием и великолепной архитектурой. Туристов со всего мира привлекает сюда также разнообразная природа острова, в которой сочетаются поражающие размерами и красотой горные хребты, густые леса, миндальные и оливковые рощи, зеленые долины, а побережье изрезано сотнями живописных бухт и лагун.Благодаря благодатному средиземноморскому климату, туристы отдыхают на Майорке круглый год. Хорошо развитое паромное сообщение острова с Валенсией, Аликанте и Барселоной дает возможность увидеть самые разные стороны Испании.