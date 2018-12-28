На носу новогодние праздники и большие зимние каникулы. Провожать
старый год и встречать первые деньки нового года лучше всего весело и с
огоньком. Дни.ру предлагают вашему вниманию подборку самых интересных событий,
которые помогут скрасить сделать ваш отдых незабываемым.
На носу новогодние праздники и большие зимние каникулы. Провожать
старый год и встречать первые деньки нового года лучше всего весело и с
огоньком. "Дни.ру" предлагают вашему вниманию подборку самых интересных событий,
которые помогут скрасить сделать ваш отдых незабываемым.
28 декабря, пятница
В заповеднике "Царицыно" стартуют Новогодние представления в Большом
дворце. 28, 29, 30 декабря и 2, 3 и 4 января дети от 4 до 12 лет смогут
посмотреть спектакль 2Козни Мышиного короля" по мотивам сказки Гофмана
"Щелкунчик и Мышиный король". Зрители отправятся на встречу со сказочными
героями и вместе с ними разрушат злые чары, одолеют Мышиного короля и спасут
Щелкунчика, который на их глазах превратится в прекрасного принца. Перед
спектаклем гостей ждет интерактивная развлекательная программа.
"Путешествие в Рождество" – это главный
многодневный зимний фестиваль столицы. Жители и гости города смогут
наслаждаться ярким событием, встречая Рождество и Новый год. По всей Москве
откроются 78 площадок в центре, округах и парках. Ледовый театр в
Новопушкинском сквере, Школа хороших манер у ЦУМа, лазертаг на Манежной
площади, керлинг на Новом Арбате – каждый сможет найти себе развлечения по
душе. Подробную информацию и расписание вы можете .
В МВЦ "Крокус Экспо" в
предпраздничные дни и на протяжении новогодних каникул будет работать планета
роборазвлечений "Мир будущего". Это площадка, где дети и взрослые
смогут прикоснуться к последним технологическим разработкам в формате
развлечений: стать пилотом гоночного болида, отправиться в путешествие на
дельтаплане, сесть в кресло пилота межгалактического корабля, поучаствовать в
рыцарском турнире, отправиться в путешествие по парку динозавров и многое
другое.
В последние дни декабря и со 2 по
4 января в Большом зале Российской академии наук будет проходить главная
научная елка страны "WOW! HOW?". Любознательных гостей будет ждать
театрализованное научное новогоднее шоу с Дедом Морозом, Снегурочкой,
искусственным интеллектом Снего-WIKI, роботом-ученым Вольтом и другими героями,
а также интерактивные зоны и мастер-классы в фойе. Дети станут полноценными
участниками действа благодаря ярким спецэффектам, видеопроекциям современной
сценографии и, разумеется, науке. Опыты будут показывать на сцене каждые три
минуты.
До 6 января будет работать Кибер-Елка
в Музее Восстания Машин. В этом году организаторы приготовили продолжение увлекательной
семейной саги "Трансформеры. Тайна посоха Деда Мороза". Публика увидит лазерное,
дымовое и мыльное шоу, танцы, фокусы с азотом, молнии Теслы, дискотека с Дедом
Морозом и различные сюрпризы. По сюжету, у Деда Мороза отнял волшебный посох злой
гений Файзер. Нужно срочно держать путь на далекую планету Кибертрон, чтобы
вернуть украденное и спасти Новый год. Помогут в этом зрителям два брата ученых
– Леонардо и Арчибальд, а также Снегурочка. Скучать не придется – будет
"заморозка времени", кибертронианские танцы вместе с Бамблби, а также бой Оптимуса
Прайма с Мегатроном. Кроме представления в стоимость билета входит посещение
самого Музея Восстания Машин, где расположены 13 тематических залов и более 300
персонажей из самых известных фильмов современности, в том числе новая
коллекция экспонатов из Санкт-Петербурга.
До 7 января Мосфильм ждет гостей
на своей "Киноелке". В рамках празднования 95-летия киностудии " пройдет
ежегодное новогоднее представление в самом большом в Европе кинопавильоне №1,
месте, где рождается кино и масштабные телепроекты. Организаторы
театрализованного представления говоят, что в юбилейный год смогут удивить
своих зрителей, объединив в одном музыкальном спектакле театр, кинематограф и
цирковое искусство. Создана настоящая территория сказки, где есть комфортный
зрительный зал, рождественская
кинодеревня с выставкой редкого реквизита и костюмов из отечественных
киносказок, инсталляция декораций, почта Деда Мороза, кинобуфет, шоу Музея
занимательных наук и насыщенная анимационная программа.
Весело провести предновогодние
деньки или каникулы, вплоть до 7 января, можно будет в "Крокус Сити Холле",
посетив представление "Главный секрет Деда Мороза". Зрители отправятся в
путешествие по волшебной стране вместе с настоящим Дедом Морозом с русского
Севера, профессиональными артистами и любимыми героями телеканала "МУЛЬТ":
Смешариком Нюшей, Дракошей Тошей, Лео и Тигом и волшебницами из "Сказочного
патруля". Приятным сюрпризом станет персональное 10-минутное видеопоздравление
от Деда Мороза, где он обратится к малышу по имени, его бесплатно получит
каждый ребенок. Кроме основного праздника гостей "Крокус Сити Холла" ждет самый
большой в Европе парк развлечений, где гости смогут покататься на различных
аттракционах, увидеть героев любимых сказок, посмотреть бесплатное шоу "Наука
волшебства" и посетить робовыставку "Мир будущего 2.0".
В УСК "ЦСКА" до 4 января будет
идти шоу "Морозко". Это яркое цирковое представление для детей и взрослых с
юмором, музыкой и настоящими чудесами. На водной площадке будут выступать
чемпионки по синхронному плаванию, а на высоте более 20-ти метров воздушные
гимнасты покажут опасные трюки. Профессиональные актеры превратятся в сказочных
героев, а жонглеры, акробаты и эквилибристы поразят своей безупречной техникой.
Не обойдется и без дрессированных животных. Медведь Тима будет играть на трубе,
собаки-наездники оседлают пони, домашние животные и птицы, а также дикие волки,
ягуар и пума исполнят зрелищные номера.
До 30 декабря в СК "Олимпийский"
будут показывать "Три Богатыря и сказочное Новогодье". Это яркое трехмерное шоу
по мотивам популярной серии мультфильмов "Три Богатыря". Зрителей ждут
искрометный Конь Юлий, эксцентричный Князь и, конечно же, сами богатыри – Алеша
Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец. Герои устроят масштабное шоу с оригинальным сюжетом, цирковыми
трюками, захватывающей хореографией.Важная часть представления – песни, записанные специально для шоу
звездами российской эстрады. Прозвучит дуэт Николая Баскова и Анастасии
Спиридоновой "Хочется Любви", где они "примерили" на себя роли Князя и Бабы
Яги; перевоплотившийся в богатыря Денис Клявер исполнит известную по
мультфильму песню "Занесло", а финальную "Новогоднюю Сказку" спели звезды
телешоу "Голос".
С 28 декабря по 7 января в "ЦСКА
арена" будут показывать ледовое шоу "Щелкунчик на бис" Ильи Авербуха. Роль
Мышиного короля исполнит Алексей Ягудин, Максим Маринин предстанет в образе
Щелкунчика, а Татьяна Тотьмянина – в образе девочки Маши. В проекте отметятся и
многие другие звезды российского спорта и кино. Сам Илья Авербух уже заявил,
что новое шоу в его карьере является одним из самых дорогостоящих и зрелищных:
"Наша цель – сделать "Щелкунчик" "хитом" Нового года. Уверен, что у нас все
получится. Я наконец-то осознал, каким я хочу увидеть это шоу. Идею поставить
"Щелкунчика" я вынашивал долгое время. Сложно было найти подходящий момент для
реализации проекта".
В Концертном зале на Новом Арбате
до 7 января ждет гостей постановка "Дети в интернете". Это интересное
сказочное путешествие в виртуальный мир, где соберутся на одной сцене Дед
Мороз, трансформеры, герои "Формулы-13" и детишки. Вместе они превратят любимый зимний
праздник в весело, запоминающиеся и интересное новогоднее приключение для всей
семьи. В числе авторов этого новогоднего шоу числятся такие мастера, как Максим
Дунаевский, Эдуард Успенский и Андрей Усачев. В постановке задействованы 50
актеров и более сотни костюмов.
А еще до 8 января в Концертном
зале на Новом Арбате можно будет отправиться в "Путешествие в мир театрального
волшебства". Это цикл новогодних спектаклей, где юные зрители, а также их
родители смогут посмотреть на постановки "Золушка", "Снежная королева",
обновленную версию спектакля "Сказка о царе Салтане". Публику ждут классические
тексты сказок А.С. Пушкина в неизмененном виде, яркие герои, красивые декорации
и костюмы, музыка, а также искусные артисты.
В СК "Олимпийский" до
13 января будет идти шоу "Пираты и Корабль-призрак". Это грандиозное новогоднее
представление на воде, объединяющее цирковое представление, водное шоу, мюзикл,
каскадерские трюки, акробатические номера, шоу-балет, артистическое плавание и
прыжки в воду. Будут показаны захватывающие номера титулованных синхронисток,
гимнастов, прыгунов, трюки спортсменов-флайбордистов. В качестве спецэффектов и
декораций будут извержения вулканов, огненные пещеры, фонтанирующий корабль,
фонтан-вулкан и многое другое. Главный вопрос и тайна постановки – что же это
за Корабль-призрак, и какое отношение он имеет к Деду Морозу и Снегурочке.
В Фольклорном центре п/р
Л.Рюминой до 5 января будет идти интерактивный новогодний спектакль "Иван-Царевич
и Серый Волк". Зрители перенесутся в яркий волшебный мир, где живут герои
русских народных сказок. Вместе с Иваном Царевичем, Серым Волком и другими
персонажами они отправятся в захватывающее приключение. Народное творчество
здесь гармонично соединится с современными технологиями. Гости увидят цирковые
трюки, великолепную актерскую игру, живой звук, красочные спецэффекты,
3D-проекции с лазерным шоу. А в конце состоится встреча с Дедом Морозом,
который порадует детей новогодними подарками.
Конгресс-центр РЭУ им. Плеханова
до 7 января будет радовать китайским балетно-акробатическим шоу "Щелкунчик". Это
уникальное новогоднее представление, способное поразить зрителей. Здесь будут цирковые номера, балетная хореография,
акробатические трюки и сцены с приемами настоящего мастерского кунг-фу.
Китайские артисты продемонстрируют свои навыки на фоне красочных декораций. В
постановке задействованы сорок пять акробатов, которые буквально укротят
гравитацию и другие физические законы. Более того, в шоу будет показывать свои
чудеса искусный китайский иллюзионист.
В ЦВК "Экспоцентр" до 8
января можно посмотреть шоу "Тайна Трех Планет" от известных
иллюзионистов Братьев Сафроновых. В космическом антураже зрителей ждут
волшебные фокусы вселенского масштаба. Публику порадуют фантастические
животные, гигантские роботы, невероятные исчезновения и перемещения. Захватывающий
сюжет переплетется стехнологичными чудесами. В постановке задействованы огромные
проекционные LED-экраны, профессиональный свет и звук, а также передовые
достижения робототехники и аниматроники, который перенесут гостей в иную
реальность. Как говорят создатели, каждый номер – уникален, каждый трюк –
необъясним.
29 декабря, суббота
В Московском международном Доме
музыки состоится концерт "Новый год со звездами". Гостей ждут популярнейшие
хиты, инструментальные и вокальные "шлягеры" в исполнении звездных солистов.
Солистка Государственного академического Большого театра России Агунда Кулаева,
обладающая редким по красоте, глубоким, теплым и в то же время экспрессивно-чувственным меццо-сопрано,
покорит публику. Также на сцену выйдет Алексей Татаринцев – один из лучших
мастеров бельканто в России, солист театра "Новая опера", приглашенный солист
Государственного академического Большого театра России. Его выступления выделяются
красотой звучания, совершенством кантилены и виртуозностью. Также в концерте примут
участие Детский хор Большого театра России, Константин Захарато, Алексей
Вродливец, Александр Николайчук и Симфонический оркестр Москвы "Русская
филармония" под руководством блистательного маэстро Фабио Мастранджело, покоряющего
публику своей искрометнойжизнерадостной энергетикой.
С 29 по 31 декабря и с 3 по 8
января в Московском театре мюзикла будут показывать "Чудеса и куралесы". В этом
спектакле повстречаются герои сразу двух знаменитых книг Льюиса Кэрролла о
приключениях Алисы – из Страны чудес и Зазеркалья. Все это обернется
фантастическим действом. Сестры Красная и Белая королевы идут войной друг на
друга, а Алисе нужно спасти от казни Шляпника и остановить конфликт, грозящий
разрушением всей Стране чудес. Зрители также познакомятся с Чеширским котом и
Мартовским зайцем, Голубой гусеницей и Белым кроликом, Труляля и Траляля, а
также разоблачат нового коварство героя-антагониста. Нужную атмосферу создаст музыка Владимира Баскина в
исполнении большого оркестра театра и лучшие голоса российских артистов
мюзиклов, а также фантастические костюмы и световые эффекты.
30 декабря, воскресенье
В "Известия Hall" большой
новогодний концерт даст Петр Налич и его музыканты. Артисты споют и сыграю
песни разных лет, наполненные радостным предпраздничным настроением, среди них:
"Еду Далеко", "Сердце Поэта", "Паровоз", "Sneaky Snake". Плюс к этому, Петр Налич
представит новую композицию в стиле "Ice in Your Eyes" и сыграет самую снежную
зимнюю песню "Christmas".
31 декабря, понедельник
В Культурном фольклорном центре
Людмилы Рюминой состоится показ спектакля "Мужской род, единственное число",
который в 2019 году займет постоянное место в репертуаре. Это французская
комедия положений, где в центре истории – юный сын успешного политика Луи Ламар,
выросший без матери. С момента ее таинственного исчезновения проходит много
лет, и вот однажды в семье Ламаров появляется полковник Френк Хардер, и спокойный
быт переворачивается с ног на голову, прошлое начинает влиять на настоящее.
Захватывающую историю в постановке народного артиста России Семена Спивака
сыграют народный артист России Владимир Коренев, заслуженные артисты России
Александр Пантелеев и Людмила Лушина, а так же Евгений Самарин и Ирина
Коренева. Зрителей ждет интрига, неожиданные повороты сюжета и юмор, что
отлично подойдет для предновогоднего вечера.
В Московском международном Доме
музыки известный артист Максим Аверин представит музыкально-литературную
композицию "Щелкунчик". Актер будет читать текст знаменитой сказки, и зрители
вместе с Мари и прекрасным Принцем-Щелкунчиком перенесутся в чудесный мир, где
есть Марципановый замок, озеро Миндального молока и Леденцовый луг. И все это в
сопровождении классической музыки Петра Ильича Чайковского. Эта история о
смелости и благородстве, страшном проклятье и любви, разрушающей злые чары,
увлечет зрителей в мир сказочных грёз и подарит незабываемые впечатления.
Немало сюрпризов приготовил Государственный
Кремлевский Дворец. Здесь пройдет новогодний гала-концерт "Волшебный
Штраус", где упоительные, чарующие вальсы, зажигательные, искрометные
польки и восхитительные дуэты создадут настроение праздника и новогоднего чуда.
Также в этот день состоится "Русский новогодний бал" Галины
Преображенской, где участников будет ждать любимая музыка, артисты, зажигательные
танцы, Дед Мороз и много веселья. Еще одно мероприятие – концерт
"Новогодние шедевры итальянской музыки", в рамках которого прозвучит
музыка знаменитых итальянских композиторов-виртуозов: Вивальди, Паганини,
Боккерини и других.
В "Крокус Сити Холле" пройдет "Жаркий
новый год". Будет и еда от шеф-поваров, и анимация для детей, но в главе вечера
– выступления артистов. На сцену выйдут Григорий Лепс, Полина Гагарина, A’Studio,
EMIN, Слава, Владимир Кузьмин, Maruv, Любовь Успенская и многие другие. Прямую
трансляцию вечера покажет телеканал Жара.
В новогоднюю ночь на ВДНХ гостей
будет ждать большое шествие дедов морозов, концерт на коньках и другие
интересные мероприятия. Это возможность увидеть якутского Чыысхана,
белорусского Зюзю, карельского Паккайне, казахского Аяз Ату, и конечно,
русского Деда Мороза. Вечером на катке "Ракета" начнется грандиозная
музыкальная программа. За настроение и атмосферу будут отвечать группы On-The-Go,
"Моя Мишель" и Vanyn. На
всех площадках "Города зимы" будут проходить игры и флешмобы. Например,
в павильоне "Керлинг" и на площадке Юкигассен пройдут "Главные
игры года". Помогать игрокам осваивать правила будут аниматоры. На
тюбинговой горке "Север" гостей также ждет насыщенная программа.
Также в дни новогодних каникул на
ВДНХ в павильоне №16 "Гидрометеорология" можно будет увидеть роскошные наряды
модников 80-х. На выставке "Гламур 80-х" от популярного историка моды и
телеведущего Александра Васильева представлено уникальное собрание модной
одежды 1980-х годов, созданной ведущими кутюрье мира – Chanel, Christian Dior,
Yves Saint Laurent, Givenchy, Pierre Balmain, Claude Montana, Oleg Cassini,
Issey Miyake, Yohji Yamamoto.
1 января, вторник
В первый день нового года мощный
эмоциональный задел для новых свершений задаст традиционная "Главная Metal-Елка
Страны", которая пройдет в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT. На сцену выйдут группы "Мастер",
"Catharsis", "Андем", "Amalgama" и Сергей Маврин. По счету это будет уже 13-я
Metal-Елка, но не нужно пугаться числа 13. Никаких безобразий сверх меры никто
не планирует, да и вообще это замечательное число с мистическим оттенком всегда
прекрасно уживалось с метал-музыкой.
2 января, среда
Со 2 по 8 января в Театре МДМ
будут показывать спектакль "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ
ТАК". Это история о группе непрофессиональных актеров из Общества
любителей театра Политехнического университета. Они хотят поставить в канун
Рождества детектив в духе Агаты Кристи, но их ждет куча смешных ситуаций и
внезапных препятствий. Данная постановка – напоминание о том, что в жизни
многое идет не по плану, но воспринимать это нужно с юмором. Комедия "…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" за 5 лет прошла путь от
лондонского паба до премьеры на Вест-Энде и Бродвее. Спектакль с успехом шел
уже в двух десятках стран и имеет престижные мировые театральные награды.
В театре Тодес состоится премьера
музыкального спектакля "До встречи в сказке". На новогодних каникулах
шоу будут показывать 2, 6, 7, 8 января. Все мы любим сказки, восхищаемся
чудесами и волшебством удивительных миров и историй. Для нас – это первые уроки
жизни, помогающие преодолеть любые трудности. Они дарят веру в добро, преданную
дружбу, научили щедрости, целеустремленности, смелости, взаимовыручке,
благодарности и любви. Поэтому Театр танца Аллы Духовой "TODES" делает подарок
для детей и взрослых, представляя новый музыкально-волшебный спектакль для всей
семьи. Зрителей ждут невероятные приключения вместе с героями русских сказок на
страницах волшебной книги. Это удивительная история с высокотехнологичным,
виртуальным перемещением в сказочный мир, где будет завораживающая музыка и
магия света, фантастические костюмы и великолепие танца.
Со 2 по 8 января в Московском
Международном Доме Музыки будут показывать шоу "Новогодние приключения Буратино".
Это замечательная история о дружбе и приключениях, где любимые герои создают
теплую атмосферу, общаются с залом, исполняют хореографические, акробатические
и юмористические номера. Это познавательный рассказ, призванный научить юных
зрителей отношениям с друзьями, пониманию и взаимовыручке. Текст мюзикла-сказки
написал знаменитый детский поэт Юрий Энтин, музыку – несравненный композитор
Алексей Рыбников, автор многих детских киномюзиклов. Постановка изобилует
неожиданными сюжетными поворотами, будет и чудесная праздничная елка, и Дед Мороз, и самое настоящее новогоднее чудо.
Еще с 2 по 8 января в Московском
Международном Доме Музыки гости смогут посмотреть постановку "Новогоднее
путешествие в страну сказок А.С. Пушкина". Это красивый музыкальный спектакль,
в котором найдется место и глубокому смыслу, и волшебству, а также красивой
музыке и персонажам любимых сказок. Здесь сплетутся воедино "Сказка о рыбаке и
рыбке", "Сказка о попе и его работнике Балде" и "Сказка о Золотом петушке".
Зрители перенесутся в мир с волшебными героями, музыкальными и вокальными
номерами. Разумеется, не обойдется ибез Дедушки Мороза.
Еще одно шоу для гостей
Московского Международного Дома Музыки – "Кошки в гостях у Бабки-Ежки". Оно
также будет проходить со 2 по 8 января. Это волшебная постановка творческой
группы театра Юрия Куклачева, под руководством Екатерины Куклачевой, дочери
легендарного артиста, клоуна и дрессировщика. Зрители увидят кошачью феерию,
театрализованное представление, мюзикл, песочное шоу и веселых клоунов. Кроме
кошек, разумеется, на этом сказочном празднике будет и новогодняя елка, и Дед
Мороз со Снегурочкой.
На ВТБ Арене покажут Ледовое шоу
для всей семьи "Фиксики на льду. Большая игра". Это представление,
где юные зрители и их родители станут свидетелями и участниками захватывающей
хоккейной схватки роботов и фиксиков. Известные персонажи впервые встанут на
коньки и создадут спортивную
команду. По сюжету, ДимДимычувлекся хоккеем и вместе с фиксиками он попадал в Ледовый дворец. Но там
никто не тренируется, спортсмены растеряли командный дух и желание стать
чемпионами. Вместо них играют роботы, лишенные чувств и эмоций под руководством
таинственного тренера. Чтобы доказать, что роботы никогда не сравнятся в
ловкости и мастерстве с людьми, назначается хоккейный матч. Герои упорно
готовятся к турниру и преодолевают различные трудности, а помогают им в этом
Варя и Ирина Слуцкие.
3 января, четверг
В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT пройдет "Frost Fest – 2019". Это
крупный новогодний клубный рок-фестиваль, уже ставший традиционным праздником
для поклонников рок-музыки. Это уникальное мероприятие с атмосферой свободы,
дружбы и праздника. В первый день на сцену выйдут группы "Louna", "Пилот", "Северный
флот" и "Йорш", во второй – "Порнофильмы", "Слот", "Анимация" и "Гудтаймс".
4 января, пятница
В ДК им. Зуева покажут
спектакль "Муж на час". Одинокая девушка Виктория, у которой совсем нет личной
жизни устраивает ужин, на который должны прийти ее более успешные одноклассницы
со своими вторыми половинками. Она звонит в агентство по найму кавалеров и
просит прислать ей сотрудника "брутального красавца европейской
внешности". Но на вызов является несколько иной типаж – Алексей. Герои
даже не догадываются, к чему приведет этот вечер. Это смешная комедия о дружбе,
ревности, зависти, переживаниях и любви.
В Мумий Тролль Music Bar даст традиционный
рождественский концерт группа "7Б". Датой рождения коллектива стало 8 марта
2001 года – дата начала работы над первым альбомом. Именно благодаря этой
отправной точке миллионы меломаны услышали хиты "Молодые ветра",
"Неизвестный солдат", "Осень", "Некрещеная луна",
"Летим с войны" и многие другие. На данный момент в багаже группы
большое количество альбомов и участие во множестве сборников.
5 января, суббота
В Москонцерте на
Пушечной состоятся необычные концерты под названием "Флейта. Cello. Рояль
и Певчие птицы". В исполнении Народного артиста России Михаила Уткина
(виолончель), Анастасии Гусаровой (флейта), Наталии Гусь (фортепиано) и,
невероятно, живых птиц прозвучат музыкальные произведения Йозефа Гайдна, Камиля
Сен-Санса, Луизы Фарранк и Астора Пьяццоллы. Канарейки прекрасно имитируют
музыку, но для этого она им должна нравиться и птицы должны привыкнуть. Задолго
до концерта составляется программа – музыканты играют птичкам мелодии из разных
произведений. Клетки с певчими птицами расставляют по углам зала, и это создает
невероятный эффект – часто птичье пение звучит сильнее ведущего инструмента. А
музыканты всегда в восторге от таких "аккомпаниаторов", которые
выдают иногда неожиданные пассажи.
В Соборе Святых Петра и Павла
состоится концерт "Моцарт. Реквием. Видеоинсталляция: Вселенная глазами
телескопа Hubble". Исполненный под сводами старинного лютеранского собора, прозвучит
"Реквием" Вольфанга Амадея Моцарта. Величайшее произведение
несравненного гения проиллюстрируют картины космоса, увиденные с околоземной
орбиты телескопом Hubble. Они будут вместе – мелодии далеких звезд и звездная
музыка Земли, загадки Вселенной и загадка последнего, незаконченного шедевра
Моцарта, его недосказанного завещания человечеству.
6 января, воскресенье
В Центральном Доме Художника выступят
"Песняры". Творчество ансамбля – это особенная глава в истории белорусской и
мировой культуры. Эта музыка, приносящая радость людям разных поколений,
мировоззрений, вкусов, национальностей, объединяя и изменяя их сердца к лучшему
и наполняя их добром и любовью. Будут исполнены такие композиции, как
"Беловежская пуща", "Вологда", "Белоруссия", "Березовый сок", "За полчаса до
весны", "Рушники", "Вероника" и многие другие.
В клубе "Агломерат"
выступит панк-группа "F.P.G.". Концерт получил название "Панк-рок колядки
и Рождественские Беспорядки!". Музыканты собираются оглушить столицу
настоящим, дерзким, громким и злым звучанием. Деды Морозы от панк-рока сыграют
свои самые звучные композиции, которые наполнены энергией и драйвом.
7 января, понедельник
В КВЦ "Сокольники"
пройдет "Рождественский спортлэнд". Гостей ждет огромное игровое пространство,
наполненное спортивными, творческими, научными и развивающими площадками. Центральное
место займет сцена, где вместе с профессиональными артистами выступают дети,
участники творческих и спортивных коллективов. Вниманию публики будут
представлены спортивно-игровые программы – турниры, игры, аттракционы и
эстафеты, творческая мастерская с народными промыслами и декоративно-прикладным
творчеством, научно-познавательная программа с научным шоу, планетарием,
робототехникой, а также культурно-развлекательная программа и тематические фотозоны.
8 января, вторник
В ЦКИ "Меридиан" даст
концерт "ДиДюЛя". Программа "Музыка Мира" отправит зрителей в путешествие
по странам и континентам, где переплетутся такие стили как нью-эйдж, фолк-рок,
этно-симфоник и акустические баллады. Артист по праву признается публикой ярчайшим
инструменталистом. Гитаристу помогают создавать волшебную музыку его супер-группа
и камерный оркестр.
В Детском музыкальном театре им. Н.Сац
покажут балет "Спящая красавица". "Наша "Спящая красавица" – это сказка, но
сказка всерьез, – рассказывает музыкальный руководитель и дирижер Алевтина
Иоффе. – Про большие чувства, про сокровенные мечты и про самые смелые поступки
в жизни". "Спящая красавица" Петра Ильича Чайковского – это история о том, как
создается спектакль, как двигаются на театральном небе колосников нарисованные
на картоне облака, как грохочет за кулисами гром-машина, и как во всем этом
придуманном, ненастоящем, но упоительно прекрасном закулисном мире, мире
живописных декораций и старинной театральной машинерии, рождается на сцене
самая настоящая волшебная сказка, в которую верят и взрослые, и дети", – говорит
художественный руководитель балета Десткого музыкального театра имени Наталии
Сац и хореограф спектакля Кирилл Симонов.
В Театре на Юго-Западе покажут
спектакль "Маленькая колдунья". Оказывается есть специальная школа, где учат
колдовству, а преподают там самые настоящие ведьмы. Только вот главную героиню Мако
никак не принимают туда – слишком маленькая. И она старается изо всех сил стать
хорошей колдуньей: то старичку поможет, то детей из леса выведет. Но экзаменаторов
это почему-то не устраивает. Ведь настоящая ведьма не делает добрых дел. Это
сказка о маленькой колдунье, для которой самое важное быть доброй и найти
друзей, о том, как воплотить свою мечту.