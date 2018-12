На носу новогодние праздники и большие зимние каникулы. Провожать старый год и встречать первые деньки нового года лучше всего весело и с огоньком. Дни.ру предлагают вашему вниманию подборку самых интересных событий, которые помогут скрасить сделать ваш отдых незабываемым.

По всей Москвеоткроются 78 площадок в центре, округах и парках. Ледовый театр вНовопушкинском сквере, Школа хороших манер у ЦУМа, лазертаг на Манежнойплощади, керлинг на Новом Арбате – каждый сможет найти себе развлечения подуше. Подробную информацию и расписание вы можете .В МВЦ "Крокус Экспо" впредпраздничные дни и на протяжении новогодних каникул будет работать планетароборазвлечений "Мир будущего". Это площадка, где дети и взрослыесмогут прикоснуться к последним технологическим разработкам в форматеразвлечений: стать пилотом гоночного болида, отправиться в путешествие надельтаплане, сесть в кресло пилота межгалактического корабля, поучаствовать врыцарском турнире, отправиться в путешествие по парку динозавров и многоедругое.В последние дни декабря и со 2 по4 января в Большом зале Российской академии наук будет проходить главнаянаучная елка страны "WOW! HOW?". Любознательных гостей будет ждатьтеатрализованное научное новогоднее шоу с Дедом Морозом, Снегурочкой,искусственным интеллектом Снего-WIKI, роботом-ученым Вольтом и другими героями,а также интерактивные зоны и мастер-классы в фойе. Дети станут полноценнымиучастниками действа благодаря ярким спецэффектам, видеопроекциям современнойсценографии и, разумеется, науке. Опыты будут показывать на сцене каждые триминуты.До 6 января будет работать Кибер-Елкав Музее Восстания Машин. В этом году организаторы приготовили продолжение увлекательнойсемейной саги "Трансформеры. Тайна посоха Деда Мороза". Публика увидит лазерное,дымовое и мыльное шоу, танцы, фокусы с азотом, молнии Теслы, дискотека с ДедомМорозом и различные сюрпризы. По сюжету, у Деда Мороза отнял волшебный посох злойгений Файзер. Нужно срочно держать путь на далекую планету Кибертрон, чтобывернуть украденное и спасти Новый год. Помогут в этом зрителям два брата ученых– Леонардо и Арчибальд, а также Снегурочка. Скучать не придется – будет"заморозка времени", кибертронианские танцы вместе с Бамблби, а также бой ОптимусаПрайма с Мегатроном. Кроме представления в стоимость билета входит посещениесамого Музея Восстания Машин, где расположены 13 тематических залов и более 300персонажей из самых известных фильмов современности, в том числе новаяколлекция экспонатов из Санкт-Петербурга.До 7 января Мосфильм ждет гостейна своей "Киноелке". В рамках празднования 95-летия киностудии " пройдетежегодное новогоднее представление в самом большом в Европе кинопавильоне №1,месте, где рождается кино и масштабные телепроекты. Организаторытеатрализованного представления говоят, что в юбилейный год смогут удивитьсвоих зрителей, объединив в одном музыкальном спектакле театр, кинематограф ицирковое искусство. Создана настоящая территория сказки, где есть комфортныйзрительный зал, рождественскаякинодеревня с выставкой редкого реквизита и костюмов из отечественныхкиносказок, инсталляция декораций, почта Деда Мороза, кинобуфет, шоу Музеязанимательных наук и насыщенная анимационная программа.Весело провести предновогодниеденьки или каникулы, вплоть до 7 января, можно будет в "Крокус Сити Холле",посетив представление "Главный секрет Деда Мороза". Зрители отправятся впутешествие по волшебной стране вместе с настоящим Дедом Морозом с русскогоСевера, профессиональными артистами и любимыми героями телеканала "МУЛЬТ":Смешариком Нюшей, Дракошей Тошей, Лео и Тигом и волшебницами из "Сказочногопатруля". Приятным сюрпризом станет персональное 10-минутное видеопоздравлениеот Деда Мороза, где он обратится к малышу по имени, его бесплатно получиткаждый ребенок. Кроме основного праздника гостей "Крокус Сити Холла" ждет самыйбольшой в Европе парк развлечений, где гости смогут покататься на различныхаттракционах, увидеть героев любимых сказок, посмотреть бесплатное шоу "Наукаволшебства" и посетить робовыставку "Мир будущего 2.0".В УСК "ЦСКА" до 4 января будетидти шоу "Морозко". Это яркое цирковое представление для детей и взрослых сюмором, музыкой и настоящими чудесами. На водной площадке будут выступатьчемпионки по синхронному плаванию, а на высоте более 20-ти метров воздушныегимнасты покажут опасные трюки. Профессиональные актеры превратятся в сказочныхгероев, а жонглеры, акробаты и эквилибристы поразят своей безупречной техникой.Не обойдется и без дрессированных животных. Медведь Тима будет играть на трубе,собаки-наездники оседлают пони, домашние животные и птицы, а также дикие волки,ягуар и пума исполнят зрелищные номера.До 30 декабря в СК "Олимпийский"будут показывать "Три Богатыря и сказочное Новогодье". Это яркое трехмерное шоупо мотивам популярной серии мультфильмов "Три Богатыря". Зрителей ждутискрометный Конь Юлий, эксцентричный Князь и, конечно же, сами богатыри – АлешаПопович, Добрыня Никитич и Илья Муромец. Герои устроят масштабное шоу с оригинальным сюжетом, цирковымитрюками, захватывающей хореографией.Важная часть представления – песни, записанные специально для шоузвездами российской эстрады. Прозвучит дуэт Николая Баскова и АнастасииСпиридоновой "Хочется Любви", где они "примерили" на себя роли Князя и БабыЯги; перевоплотившийся в богатыря Денис Клявер исполнит известную помультфильму песню "Занесло", а финальную "Новогоднюю Сказку" спели звездытелешоу "Голос".С 28 декабря по 7 января в "ЦСКАарена" будут показывать ледовое шоу "Щелкунчик на бис" Ильи Авербуха. РольМышиного короля исполнит Алексей Ягудин, Максим Маринин предстанет в образеЩелкунчика, а Татьяна Тотьмянина – в образе девочки Маши. В проекте отметятся имногие другие звезды российского спорта и кино. Сам Илья Авербух уже заявил,что новое шоу в его карьере является одним из самых дорогостоящих и зрелищных:"Наша цель – сделать "Щелкунчик" "хитом" Нового года. Уверен, что у нас всеполучится. Я наконец-то осознал, каким я хочу увидеть это шоу. Идею поставить"Щелкунчика" я вынашивал долгое время. Сложно было найти подходящий момент дляреализации проекта".В Концертном зале на Новом Арбатедо 7 января ждет гостей постановка "Дети в интернете". Это интересноесказочное путешествие в виртуальный мир, где соберутся на одной сцене ДедМороз, трансформеры, герои "Формулы-13" и детишки. Вместе они превратят любимый зимнийпраздник в весело, запоминающиеся и интересное новогоднее приключение для всейсемьи. В числе авторов этого новогоднего шоу числятся такие мастера, как МаксимДунаевский, Эдуард Успенский и Андрей Усачев. В постановке задействованы 50актеров и более сотни костюмов.А еще до 8 января в Концертномзале на Новом Арбате можно будет отправиться в "Путешествие в мир театральноговолшебства". Это цикл новогодних спектаклей, где юные зрители, а также ихродители смогут посмотреть на постановки "Золушка", "Снежная королева",обновленную версию спектакля "Сказка о царе Салтане". Публику ждут классическиетексты сказок А.С. Пушкина в неизмененном виде, яркие герои, красивые декорациии костюмы, музыка, а также искусные артисты.В СК "Олимпийский" до13 января будет идти шоу "Пираты и Корабль-призрак". Это грандиозное новогоднеепредставление на воде, объединяющее цирковое представление, водное шоу, мюзикл,каскадерские трюки, акробатические номера, шоу-балет, артистическое плавание ипрыжки в воду. Будут показаны захватывающие номера титулованных синхронисток,гимнастов, прыгунов, трюки спортсменов-флайбордистов. В качестве спецэффектов идекораций будут извержения вулканов, огненные пещеры, фонтанирующий корабль,фонтан-вулкан и многое другое. Главный вопрос и тайна постановки – что же этоза Корабль-призрак, и какое отношение он имеет к Деду Морозу и Снегурочке.В Фольклорном центре п/рЛ.Рюминой до 5 января будет идти интерактивный новогодний спектакль "Иван-Царевичи Серый Волк". Зрители перенесутся в яркий волшебный мир, где живут героирусских народных сказок. Вместе с Иваном Царевичем, Серым Волком и другимиперсонажами они отправятся в захватывающее приключение. Народное творчествоздесь гармонично соединится с современными технологиями. Гости увидят цирковыетрюки, великолепную актерскую игру, живой звук, красочные спецэффекты,3D-проекции с лазерным шоу. А в конце состоится встреча с Дедом Морозом,который порадует детей новогодними подарками.Конгресс-центр РЭУ им. Плехановадо 7 января будет радовать китайским балетно-акробатическим шоу "Щелкунчик". Этоуникальное новогоднее представление, способное поразить зрителей. Здесь будут цирковые номера, балетная хореография,акробатические трюки и сцены с приемами настоящего мастерского кунг-фу.Китайские артисты продемонстрируют свои навыки на фоне красочных декораций. Впостановке задействованы сорок пять акробатов, которые буквально укротятгравитацию и другие физические законы. Более того, в шоу будет показывать своичудеса искусный китайский иллюзионист.В ЦВК "Экспоцентр" до 8января можно посмотреть шоу "Тайна Трех Планет" от известныхиллюзионистов Братьев Сафроновых. В космическом антураже зрителей ждутволшебные фокусы вселенского масштаба. Публику порадуют фантастическиеживотные, гигантские роботы, невероятные исчезновения и перемещения. Захватывающийсюжет переплетется стехнологичными чудесами. В постановке задействованы огромныепроекционные LED-экраны, профессиональный свет и звук, а также передовыедостижения робототехники и аниматроники, который перенесут гостей в инуюреальность. Как говорят создатели, каждый номер – уникален, каждый трюк –необъясним.29 декабря, субботаВ Московском международном Домемузыки состоится концерт "Новый год со звездами". Гостей ждут популярнейшиехиты, инструментальные и вокальные "шлягеры" в исполнении звездных солистов.Солистка Государственного академического Большого театра России Агунда Кулаева,обладающая редким по красоте, глубоким, теплым и в то же время экспрессивно-чувственным меццо-сопрано,покорит публику. Также на сцену выйдет Алексей Татаринцев – один из лучшихмастеров бельканто в России, солист театра "Новая опера", приглашенный солистГосударственного академического Большого театра России. Его выступления выделяютсякрасотой звучания, совершенством кантилены и виртуозностью. Также в концерте примутучастие Детский хор Большого театра России, Константин Захарато, АлексейВродливец, Александр Николайчук и Симфонический оркестр Москвы "Русскаяфилармония" под руководством блистательного маэстро Фабио Мастранджело, покоряющегопублику своей искрометнойжизнерадостной энергетикой.С 29 по 31 декабря и с 3 по 8января в Московском театре мюзикла будут показывать "Чудеса и куралесы". В этомспектакле повстречаются герои сразу двух знаменитых книг Льюиса Кэрролла оприключениях Алисы – из Страны чудес и Зазеркалья. Все это обернетсяфантастическим действом. Сестры Красная и Белая королевы идут войной друг надруга, а Алисе нужно спасти от казни Шляпника и остановить конфликт, грозящийразрушением всей Стране чудес. Зрители также познакомятся с Чеширским котом иМартовским зайцем, Голубой гусеницей и Белым кроликом, Труляля и Траляля, атакже разоблачат нового коварство героя-антагониста. Нужную атмосферу создаст музыка Владимира Баскина висполнении большого оркестра театра и лучшие голоса российских артистовмюзиклов, а также фантастические костюмы и световые эффекты.30 декабря, воскресеньеВ "Известия Hall" большойновогодний концерт даст Петр Налич и его музыканты. Артисты споют и сыграюпесни разных лет, наполненные радостным предпраздничным настроением, среди них:"Еду Далеко", "Сердце Поэта", "Паровоз", "Sneaky Snake". Плюс к этому, Петр Наличпредставит новую композицию в стиле "Ice in Your Eyes" и сыграет самую снежнуюзимнюю песню "Christmas".31 декабря, понедельникВ Культурном фольклорном центреЛюдмилы Рюминой состоится показ спектакля "Мужской род, единственное число",который в 2019 году займет постоянное место в репертуаре. Это французскаякомедия положений, где в центре истории – юный сын успешного политика Луи Ламар,выросший без матери. С момента ее таинственного исчезновения проходит многолет, и вот однажды в семье Ламаров появляется полковник Френк Хардер, и спокойныйбыт переворачивается с ног на голову, прошлое начинает влиять на настоящее.Захватывающую историю в постановке народного артиста России Семена Спивакасыграют народный артист России Владимир Коренев, заслуженные артисты РоссииАлександр Пантелеев и Людмила Лушина, а так же Евгений Самарин и ИринаКоренева. Зрителей ждет интрига, неожиданные повороты сюжета и юмор, чтоотлично подойдет для предновогоднего вечера.В Московском международном Домемузыки известный артист Максим Аверин представит музыкально-литературнуюкомпозицию "Щелкунчик". Актер будет читать текст знаменитой сказки, и зрителивместе с Мари и прекрасным Принцем-Щелкунчиком перенесутся в чудесный мир, гдеесть Марципановый замок, озеро Миндального молока и Леденцовый луг. И все это всопровождении классической музыки Петра Ильича Чайковского. Эта история осмелости и благородстве, страшном проклятье и любви, разрушающей злые чары,увлечет зрителей в мир сказочных грёз и подарит незабываемые впечатления.Немало сюрпризов приготовил ГосударственныйКремлевский Дворец. Здесь пройдет новогодний гала-концерт "ВолшебныйШтраус", где упоительные, чарующие вальсы, зажигательные, искрометныепольки и восхитительные дуэты создадут настроение праздника и новогоднего чуда.Также в этот день состоится "Русский новогодний бал" ГалиныПреображенской, где участников будет ждать любимая музыка, артисты, зажигательныетанцы, Дед Мороз и много веселья. Еще одно мероприятие – концерт"Новогодние шедевры итальянской музыки", в рамках которого прозвучитмузыка знаменитых итальянских композиторов-виртуозов: Вивальди, Паганини,Боккерини и других.В "Крокус Сити Холле" пройдет "Жаркийновый год". Будет и еда от шеф-поваров, и анимация для детей, но в главе вечера– выступления артистов. На сцену выйдут Григорий Лепс, Полина Гагарина, A’Studio,EMIN, Слава, Владимир Кузьмин, Maruv, Любовь Успенская и многие другие. Прямуютрансляцию вечера покажет телеканал Жара.В новогоднюю ночь на ВДНХ гостейбудет ждать большое шествие дедов морозов, концерт на коньках и другиеинтересные мероприятия. Это возможность увидеть якутского Чыысхана,белорусского Зюзю, карельского Паккайне, казахского Аяз Ату, и конечно,русского Деда Мороза. Вечером на катке "Ракета" начнется грандиознаямузыкальная программа. За настроение и атмосферу будут отвечать группы On-The-Go,"Моя Мишель" и Vanyn. Навсех площадках "Города зимы" будут проходить игры и флешмобы. Например,в павильоне "Керлинг" и на площадке Юкигассен пройдут "Главныеигры года". Помогать игрокам осваивать правила будут аниматоры. Натюбинговой горке "Север" гостей также ждет насыщенная программа.Также в дни новогодних каникул наВДНХ в павильоне №16 "Гидрометеорология" можно будет увидеть роскошные нарядымодников 80-х. На выставке "Гламур 80-х" от популярного историка моды ителеведущего Александра Васильева представлено уникальное собрание моднойодежды 1980-х годов, созданной ведущими кутюрье мира – Chanel, Christian Dior,Yves Saint Laurent, Givenchy, Pierre Balmain, Claude Montana, Oleg Cassini,Issey Miyake, Yohji Yamamoto.1 января, вторникВ первый день нового года мощныйэмоциональный задел для новых свершений задаст традиционная "Главная Metal-ЕлкаСтраны", которая пройдет в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT. На сцену выйдут группы "Мастер","Catharsis", "Андем", "Amalgama" и Сергей Маврин. По счету это будет уже 13-яMetal-Елка, но не нужно пугаться числа 13. Никаких безобразий сверх меры никтоне планирует, да и вообще это замечательное число с мистическим оттенком всегдапрекрасно уживалось с метал-музыкой.2 января, средаСо 2 по 8 января в Театре МДМбудут показывать спектакль "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕТАК". Это история о группе непрофессиональных актеров из Обществалюбителей театра Политехнического университета. Они хотят поставить в канунРождества детектив в духе Агаты Кристи, но их ждет куча смешных ситуаций ивнезапных препятствий. Данная постановка – напоминание о том, что в жизнимногое идет не по плану, но воспринимать это нужно с юмором. Комедия "…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" за 5 лет прошла путь отлондонского паба до премьеры на Вест-Энде и Бродвее. Спектакль с успехом шелуже в двух десятках стран и имеет престижные мировые театральные награды.В театре Тодес состоится премьерамузыкального спектакля "До встречи в сказке". На новогодних каникулахшоу будут показывать 2, 6, 7, 8 января. Все мы любим сказки, восхищаемсячудесами и волшебством удивительных миров и историй. Для нас – это первые урокижизни, помогающие преодолеть любые трудности. Они дарят веру в добро, преданнуюдружбу, научили щедрости, целеустремленности, смелости, взаимовыручке,благодарности и любви. Поэтому Театр танца Аллы Духовой "TODES" делает подарокдля детей и взрослых, представляя новый музыкально-волшебный спектакль для всейсемьи. Зрителей ждут невероятные приключения вместе с героями русских сказок настраницах волшебной книги. Это удивительная история с высокотехнологичным,виртуальным перемещением в сказочный мир, где будет завораживающая музыка имагия света, фантастические костюмы и великолепие танца.Со 2 по 8 января в МосковскомМеждународном Доме Музыки будут показывать шоу "Новогодние приключения Буратино".Это замечательная история о дружбе и приключениях, где любимые герои создаюттеплую атмосферу, общаются с залом, исполняют хореографические, акробатическиеи юмористические номера. Это познавательный рассказ, призванный научить юныхзрителей отношениям с друзьями, пониманию и взаимовыручке. Текст мюзикла-сказкинаписал знаменитый детский поэт Юрий Энтин, музыку – несравненный композиторАлексей Рыбников, автор многих детских киномюзиклов. Постановка изобилуетнеожиданными сюжетными поворотами, будет и чудесная праздничная елка, и Дед Мороз, и самое настоящее новогоднее чудо.Еще с 2 по 8 января в МосковскомМеждународном Доме Музыки гости смогут посмотреть постановку "Новогоднеепутешествие в страну сказок А.С. Пушкина". Это красивый музыкальный спектакль,в котором найдется место и глубокому смыслу, и волшебству, а также красивоймузыке и персонажам любимых сказок. Здесь сплетутся воедино "Сказка о рыбаке ирыбке", "Сказка о попе и его работнике Балде" и "Сказка о Золотом петушке".Зрители перенесутся в мир с волшебными героями, музыкальными и вокальныминомерами. Разумеется, не обойдется ибез Дедушки Мороза.Еще одно шоу для гостейМосковского Международного Дома Музыки – "Кошки в гостях у Бабки-Ежки". Онотакже будет проходить со 2 по 8 января. Это волшебная постановка творческойгруппы театра Юрия Куклачева, под руководством Екатерины Куклачевой, дочерилегендарного артиста, клоуна и дрессировщика. Зрители увидят кошачью феерию,театрализованное представление, мюзикл, песочное шоу и веселых клоунов. Кромекошек, разумеется, на этом сказочном празднике будет и новогодняя елка, и ДедМороз со Снегурочкой.На ВТБ Арене покажут Ледовое шоудля всей семьи "Фиксики на льду. Большая игра". Это представление,где юные зрители и их родители станут свидетелями и участниками захватывающейхоккейной схватки роботов и фиксиков. Известные персонажи впервые встанут наконьки и создадут спортивнуюкоманду. По сюжету, ДимДимычувлекся хоккеем и вместе с фиксиками он попадал в Ледовый дворец. Но тамникто не тренируется, спортсмены растеряли командный дух и желание статьчемпионами. Вместо них играют роботы, лишенные чувств и эмоций под руководствомтаинственного тренера. Чтобы доказать, что роботы никогда не сравнятся вловкости и мастерстве с людьми, назначается хоккейный матч. Герои упорноготовятся к турниру и преодолевают различные трудности, а помогают им в этомВаря и Ирина Слуцкие.3 января, четвергВ ГЛАВCLUB GREEN CONCERT пройдет "Frost Fest – 2019". Этокрупный новогодний клубный рок-фестиваль, уже ставший традиционным праздникомдля поклонников рок-музыки. Это уникальное мероприятие с атмосферой свободы,дружбы и праздника. В первый день на сцену выйдут группы "Louna", "Пилот", "Северныйфлот" и "Йорш", во второй – "Порнофильмы", "Слот", "Анимация" и "Гудтаймс".4 января, пятницаВ ДК им. Зуева покажутспектакль "Муж на час". Одинокая девушка Виктория, у которой совсем нет личнойжизни устраивает ужин, на который должны прийти ее более успешные одноклассницысо своими вторыми половинками. Она звонит в агентство по найму кавалеров ипросит прислать ей сотрудника "брутального красавца европейскойвнешности". Но на вызов является несколько иной типаж – Алексей. Героидаже не догадываются, к чему приведет этот вечер. Это смешная комедия о дружбе,ревности, зависти, переживаниях и любви.В Мумий Тролль Music Bar даст традиционныйрождественский концерт группа "7Б". Датой рождения коллектива стало 8 марта2001 года – дата начала работы над первым альбомом. Именно благодаря этойотправной точке миллионы меломаны услышали хиты "Молодые ветра","Неизвестный солдат", "Осень", "Некрещеная луна","Летим с войны" и многие другие. На данный момент в багаже группыбольшое количество альбомов и участие во множестве сборников.5 января, субботаВ Москонцерте наПушечной состоятся необычные концерты под названием "Флейта. Cello. Рояльи Певчие птицы". В исполнении Народного артиста России Михаила Уткина(виолончель), Анастасии Гусаровой (флейта), Наталии Гусь (фортепиано) и,невероятно, живых птиц прозвучат музыкальные произведения Йозефа Гайдна, КамиляСен-Санса, Луизы Фарранк и Астора Пьяццоллы. Канарейки прекрасно имитируютмузыку, но для этого она им должна нравиться и птицы должны привыкнуть. Задолгодо концерта составляется программа – музыканты играют птичкам мелодии из разныхпроизведений. Клетки с певчими птицами расставляют по углам зала, и это создаетневероятный эффект – часто птичье пение звучит сильнее ведущего инструмента. Амузыканты всегда в восторге от таких "аккомпаниаторов", которыевыдают иногда неожиданные пассажи.В Соборе Святых Петра и Павласостоится концерт "Моцарт. Реквием. Видеоинсталляция: Вселенная глазамителескопа Hubble". Исполненный под сводами старинного лютеранского собора, прозвучит"Реквием" Вольфанга Амадея Моцарта. Величайшее произведениенесравненного гения проиллюстрируют картины космоса, увиденные с околоземнойорбиты телескопом Hubble. Они будут вместе – мелодии далеких звезд и звезднаямузыка Земли, загадки Вселенной и загадка последнего, незаконченного шедевраМоцарта, его недосказанного завещания человечеству.6 января, воскресеньеВ Центральном Доме Художника выступят"Песняры". Творчество ансамбля – это особенная глава в истории белорусской имировой культуры. Эта музыка, приносящая радость людям разных поколений,мировоззрений, вкусов, национальностей, объединяя и изменяя их сердца к лучшемуи наполняя их добром и любовью. Будут исполнены такие композиции, как"Беловежская пуща", "Вологда", "Белоруссия", "Березовый сок", "За полчаса довесны", "Рушники", "Вероника" и многие другие.В клубе "Агломерат"выступит панк-группа "F.P.G.". Концерт получил название "Панк-рок колядкии Рождественские Беспорядки!". Музыканты собираются оглушить столицунастоящим, дерзким, громким и злым звучанием. Деды Морозы от панк-рока сыграютсвои самые звучные композиции, которые наполнены энергией и драйвом.7 января, понедельникВ КВЦ "Сокольники"пройдет "Рождественский спортлэнд". Гостей ждет огромное игровое пространство,наполненное спортивными, творческими, научными и развивающими площадками. Центральноеместо займет сцена, где вместе с профессиональными артистами выступают дети,участники творческих и спортивных коллективов. Вниманию публики будутпредставлены спортивно-игровые программы – турниры, игры, аттракционы иэстафеты, творческая мастерская с народными промыслами и декоративно-прикладнымтворчеством, научно-познавательная программа с научным шоу, планетарием,робототехникой, а также культурно-развлекательная программа и тематические фотозоны.8 января, вторникВ ЦКИ "Меридиан" дастконцерт "ДиДюЛя". Программа "Музыка Мира" отправит зрителей в путешествиепо странам и континентам, где переплетутся такие стили как нью-эйдж, фолк-рок,этно-симфоник и акустические баллады. Артист по праву признается публикой ярчайшиминструменталистом. Гитаристу помогают создавать волшебную музыку его супер-группаи камерный оркестр.В Детском музыкальном театре им. Н.Сацпокажут балет "Спящая красавица". "Наша "Спящая красавица" – это сказка, носказка всерьез, – рассказывает музыкальный руководитель и дирижер АлевтинаИоффе. – Про большие чувства, про сокровенные мечты и про самые смелые поступкив жизни". "Спящая красавица" Петра Ильича Чайковского – это история о том, каксоздается спектакль, как двигаются на театральном небе колосников нарисованныена картоне облака, как грохочет за кулисами гром-машина, и как во всем этомпридуманном, ненастоящем, но упоительно прекрасном закулисном мире, миреживописных декораций и старинной театральной машинерии, рождается на сценесамая настоящая волшебная сказка, в которую верят и взрослые, и дети", – говоритхудожественный руководитель балета Десткого музыкального театра имени НаталииСац и хореограф спектакля Кирилл Симонов.В Театре на Юго-Западе покажутспектакль "Маленькая колдунья". Оказывается есть специальная школа, где учатколдовству, а преподают там самые настоящие ведьмы. Только вот главную героиню Маконикак не принимают туда – слишком маленькая. И она старается изо всех сил статьхорошей колдуньей: то старичку поможет, то детей из леса выведет. Но экзаменаторовэто почему-то не устраивает. Ведь настоящая ведьма не делает добрых дел. Этосказка о маленькой колдунье, для которой самое важное быть доброй и найтидрузей, о том, как воплотить свою мечту.