Общественная организация Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского планирует разработать собственный кодекс этики. Этот документ призван бороться с очередным обострением клоунов из дивизии космических диванных экспертов.

Общественная организация "Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского" планирует разработать собственный "кодекс этики". Этот документ призван бороться с очередным "обострением клоунов из дивизии космических диванных экспертов", как написал глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в своем микроблоге Twitter.Академия Циолковского устала от очередного обострения клоунов из "дивизии диванных космических экспертов"https://t.co/HevOytN3Oo— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 декабря 2018 г.Академики РАКЦ решили ограничить несогласованные выступления своих членов и назвали недопустимыми некомпетентные высказывания в СМИ.Помимо прочего, члены академии обсудили подписанное в середине декабря соглашение о сотрудничестве с "Роскосмосом". Оно направлено на укрепление сотрудничества с госкорпорацией, изучение вопросов фундаментальной науки, связанных с развитием космонавтики.