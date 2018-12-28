В причастности к совершению более 40 краж подозревается житель соседнего района.

Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело в отношении безработного 42-летнего жителя Кольчугинского района. Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража).В 2017 и 2018 году в отдел полиции поступило несколько сообщений от граждан о хищении имущества. Местные жители поясняли, что злоумышленник взламывая запорные устройства, проникал в квартиры, гаражи, дачные дома и магазины. Предметом преступных посягательств становились одежда, обувь, бытовая техника, инструменты.Общая сумма материального ущерба, причиненного собственникам, превысила 240 000 рублей.Сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого на территории Кольчугинского района был задержан подозреваемый, безработный местный житель.Фигурант сознался в совершении краж, совершенных в Александровском районе, пояснив, что похищенное имущество продавал.В настоящее время полицейскими установлена причастность подозреваемого к 41 эпизоду преступной деятельности. Часть имущества была изъята и возвращена законным владельцам.В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.