Американский разведывательный самолет RC-135V сегодня более трех часов курсировал вдоль побережья Крыма. В ходе полета он также совершил не менее четырех пролетов к югу от Керченского пролива.

Американский разведывательный самолет RC-135V сегодня более трех часов курсировал вдоль побережья Крыма. В ходе полета он также совершил не менее четырех пролетов к югу от Керченского пролива, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.В районе Севастополя разведчик приближался к российскому побережью на расстояние приблизительно 50 км. Однако российскую границу не нарушал, оставаясь в международном воздушном пространстве.По одним данным, для сопровождения американского разведчика с аэродрома "Бельбек" вылетал российский истребитель Су-27, по другим данным — Су-30.