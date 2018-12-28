В Санкт-Петербурге проходит чемпионат мира по быстрым шахматам. Знаменитый советский и российский гроссмейстер, бывший чемпион мира Анатолий Карпов подверг критике регламент турнира.

В Санкт-Петербурге проходит чемпионат мира по быстрым шахматам. Знаменитый советский и российский гроссмейстер, бывший чемпион мира Анатолий Карпов подверг критике регламент турнира.Участникам чемпионата приходится играть в день по пять партий. "Конечно, между быстрыми и классическими существуют различия. Прежде всего скорости принятия решений, интуиции, реакции. Но заставлять играть по пять партий в день — это издевательство над шахматистами. Это было бы невозможно при существовании в шахматах системы охраны труда", — приводи слова Анатолия Карпова ТАСС.После двух игровых дней лидирует российский шахматист Ян Непомящий, набравший 7,5 очков из 10 возможных. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен набрал 7 очков и занимает 17 место. На пол-очка меньше у Сергея Карякина, расположившегося на 23 позиции.