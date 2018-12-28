Подмосковный Витязь в рамках регулярного чемпионата КХЛ встречался во Владивостоке с аутсайдером Лиги Адмиралом. Моряки сумели обыграть соперника со счетом 4:2. А вот команда Валерия Белова потерпела второе поражение на выезде.

Подмосковный "Витязь" в рамках регулярного чемпионата КХЛ встречался во Владивостоке с аутсайдером Лиги "Адмиралом". "Моряки" сумели обыграть соперника со счетом 4:2. А вот команда Валерия Белова потерпела второе поражение на выезде.Хозяева льда уже на 3-й минуте вышли вперед: отличился Глеб Зайцев. Вскоре форвард гостей Геннадий Столяров восстановил статус-кво. До перерыва соперники обменялись шайбами: сначала "моряк" Кирилл Воронин вновь вывел свою команду вперед, а затем "витязь" Борна Рендулич отквитал гол.Во втором периоде командам отличиться не удалось. А на 45-й минуте шайбу забросил форвард "Адмирала" Василий Стрельцов. Чуть позже его партнер Константин Глазачев установил окончательный счет в матче."Адмирал", несмотря на победу, остался на последнем месте в Восточной конференции с 24 очками после 40 игр. "Витязь" располагается на восьмой строчке Запада, набрав 43 балла после 43 матчей.