Авангард и правда в авангарде не только российской, но и мировой военной науки. Зампредседателя правительства Юрий Борисов называет его принципиально новым видом стратегических ракетных комплексов. Ярс и Булава, например, летают по баллистической траектории, то есть можно предугадать, где они будут.

"Авангард" и правда в авангарде не только российской, но и мировой военной науки. Зампредседателя правительства Юрий Борисов называет его "принципиально новым видом стратегических ракетных комплексов". "Ярс" и "Булава", например, летают по баллистической траектории, то есть можно предугадать, где они будут в ближайший момент времени. На этом построена противоракетная оборона, например, американцев."Принципиальное отличие комплекса "Авангард" в том, что невозможно спрогнозировать, где он будет в следующий момент времени. Он может маневрировать как по курсу, так и по тангажу. То есть практически обнуляется противоракетная оборона. Очень тяжело этот блок обнаружить и поразить. Последние испытания показали, что он достигает скоростей близких к 30 Махам. Около 27 Махов он набрал скорость", — пояснил заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.Это воплощенная фантастика. Ни одна существующая и даже перспективная противоракета просто не в состоянии с тягаться с "Авангардом"."На подобных скоростях боевой блок летит практически в плазме, его корпус разогревается до 2000-2500 градусов. Необходимы специальные материалы, чтобы защитить его, да еще им надо управлять, в этом-то вся и сложность", — добавляет Борисов.И все-таки удалось. Разработчики и конструкторы могут по праву гордиться "Авангардом", подчеркивает Юрий Борисов. А эксперты отмечают, что это достижение не только военной мысли."В общем это научный прорыв. Какой должен быть материал, чтобы выдержать температуру в две тысячи градусов, а с другой стороны создать комфортные условия для ядерного заряда? Это уникальная вещь, которую до сих пор никто не создал, кроме нас!" – уверен военный обозреватель Виктор Литовкин.США бьются над созданием подобной системы лет тридцать, и ничего не выходит. Россия опередила весь мир на два десятилетия минимум, это по разным оценкам. "Авангард" сейчас во всем мире обсуждают."Россия за этот небольшой период, 10-15 лет, полностью модернизировала свои ядерные силы: у них появился "Ярс", у них появилось новое поколение подводных лодок "Борей", оснащенных "Булавой", а теперь еще и "Авангард" появляется. "Мы отстаем", говорят американские генералы", — заявил специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.Принцип такой: "Авангард" получает финальную точку, ракета задает ему начальную скорость в несколько Махов, потом включаются собственные двигатели планирующего крылатого блока и, окруженный плазменным облаком, он несется к цели, сводя с ума любые ПРО и ПВО."То отталкивается от верхних слоев атмосферы и взлетает вверх, снова поднимается, и это делается непредсказуемо. При этом он еще отклоняется то вправо, то влево, на сотни километров. Это означает, что у блока нет траектории. Те огромные прорывные технологии, которые были использованы, найдут применение в гражданской промышленности. Прежде всего, в космической и авиационной", — добавляет Иванов.Последнее "зачетное" испытание подтвердило все заданные технические характеристики нового оружия. Серийный контракт на поставку "Авангардов" в войска заключен. И первый полк должен встать на вооружение со следующего года.