В Континентальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. В Екатеринбурге местный Автомобилист одержал победу над минским Динамо. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В Континентальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. В Екатеринбурге местный "Автомобилист" одержал победу над минским "Динамо". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.В составе победителей шайбы забросили Александр Кучерявенко (20-я минута) и Александр Торченюк (55-я). У проигравших отличился Андрей Костицын (16-я)."Автомобилист" одержал пятую победу подряд и с 73 очками продолжает лидировать в Восточной конференции и общей таблице КХЛ. Минское "Динамо" с 28 баллами идет 10-м на Западе.В других матчах игрового дня челябинский "Трактор" на своем льду уступил астанинскому "Барысу" – 0:3. Уфимский "Салават Юлаев" дома был сильнее китайского "Куньлуня" – 5:0.