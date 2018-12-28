33-летняя телеведущая отдыхает с тремя своими детьми в Намибии. Юлия делится
снимками из путешествия в своем Instagram-аккаунте.
33-летняя телеведущая отдыхает с тремя своими детьми в Намибии. Юлия делится
снимками из путешествия в своем Instagram-аккаунте.
Наследников, родившихся от футболиста
Андрея Аршавина, Барановская воспитывает одна. Спортсмен не горит желанием заниматься
с детьми, и публике об этом известно. Часто сочувствующие телеведущей
поклонники высказывают своем мнение об их воспитании и считают их брошенными.
Юлии это не по душе. Ведь сейчас у нее
все хорошо: Барановская востребована на ТВ, а ее дети выглядят вполне счастливыми.
"Да жалко ребятишек, конечно! Таскает их мать по
знойной пыльной Намибии, мир показывает... А могли бы с папкой по культурной
столице скакать! На лошадке... Бесплатно... Со стриптизершами... Явно больше
пользы для детей, правда же? Не смогла промолчать, хотя обычно комментарии не
читаю и уже тем более сама не пишу", – прокомментировала одну из последних
фотографий в микроблоге знаменитости пользовательница соцсети.
На едкий комментарий
поклонницы и другие подобные высказывания Барановская ответила резко, но с
достоинством. "Прекратите жалеть детей. Жалейте лучше папу и, желательно,
молча. Спасибо", – написала Юлия.
Что касается самого
Аршавина, то он явно не может похвастаться хорошей репутацией. В начале года
футболист был замечен в компании казахстанской модели Ольги Семеновой. В Сеть
попало видео, на котором спортсмен флиртует с блондинкой и пытается приобнять
ее за талию.