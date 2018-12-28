33-летняя телеведущая отдыхает с тремя своими детьми в Намибии. Юлия делится снимками из путешествия в своем Instagram-аккаунте.

33-летняя телеведущая отдыхает с тремя своими детьми в Намибии. Юлия делитсяснимками из путешествия в своем Instagram-аккаунте.Наследников, родившихся от футболистаАндрея Аршавина, Барановская воспитывает одна. Спортсмен не горит желанием заниматьсяс детьми, и публике об этом известно. Часто сочувствующие телеведущейпоклонники высказывают своем мнение об их воспитании и считают их брошенными.Юлии это не по душе. Ведь сейчас у неевсе хорошо: Барановская востребована на ТВ, а ее дети выглядят вполне счастливыми."Да жалко ребятишек, конечно! Таскает их мать познойной пыльной Намибии, мир показывает... А могли бы с папкой по культурнойстолице скакать! На лошадке... Бесплатно... Со стриптизершами... Явно большепользы для детей, правда же? Не смогла промолчать, хотя обычно комментарии нечитаю и уже тем более сама не пишу", – прокомментировала одну из последнихфотографий в микроблоге знаменитости пользовательница соцсети.На едкий комментарийпоклонницы и другие подобные высказывания Барановская ответила резко, но сдостоинством. "Прекратите жалеть детей. Жалейте лучше папу и, желательно,молча. Спасибо", – написала Юлия.Что касается самогоАршавина, то он явно не может похвастаться хорошей репутацией. В начале годафутболист был замечен в компании казахстанской модели Ольги Семеновой. В Сетьпопало видео, на котором спортсмен флиртует с блондинкой и пытается приобнятьее за талию.