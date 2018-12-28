Виктория Лопырева заставила
поклонников прошерстить Википедию. Фото телеведущей подтолкнуло подписчиков к размышлениям.
Виктория Лопырева заставила
поклонников прошерстить "Википедию". Фото телеведущей подтолкнуло подписчиков к размышлениям.
В личном Instagram Виктория
опубликовала снимок. Телеведущая позирует на одной из улиц Майами.
Беременная звезда запечатлена
на фоне ярко освещенной композиции, состоящей из новогодней елки, дрейдла (савивона) величиной в человеческий рост и огромной ханукии, украшенной звездой Давида. Ниже
Лопырева на английском языке поздравила католиков с Рождеством. Справедливости
ради отметим, что пост появился в Сети 26 декабря.
Поклонников, которые
знакомы с религиозной символикой, смутила публикация Виктории. Многие
задались вопросом, почему теледива, позируя рядом с атрибутами иудаизма,
поздравляет христиан. Некоторым фанатам звезды пришлось обратиться к
религиозным справочникам.
"Католическое рождество на фоне Ханукийной
атрибутики (ханукия и дрейдл) ?! Странно (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Символы Хануки 🎄", "Так
это ханука!", "Не понимаю,при чем тут савивон и ханукия? Евреи не
отмечают католическое рождество с таким набором,есть арабы которые отмечают
рождество но у них абсолютно другие украшения,а набор с которым вы
сфотографировались отмечают Хануку", "А при чем тут Merry Christmas и
ханука? Какая связь?" – рассуждали придирчивые интернет-обыватели.
Отметим, что были и те, кто оправдывал
Лопыреву, отмечая, что рождественская елка, хоть и вдали, но все же присутствует.
Многие описали, что Виктория попала впросак по
незнанию, а злопыхатели пытаются втянуть ее в религиозный скандал. Западные христиане празднуют рождество
в ночь с 25 на 26 декабря, а иудейская Ханука в этом году отмечалась со 2 по 10
число того же месяца, именно поэтому украшения выставили в одно и то же время.
"Очень интересный подход к
поздравлению... @lopyrevavika символ
ханукии, поздравляете католиков, а это не только католическое рождество 🤔", "смотря
где сделано фото . если это израиль ,то в некоторых городах, типа хайфы, яфо,
назарет, ставят и елки и ханукии..так как праздники по числам очень близко.в
израиле проживает очень много арабов коптов.рождество это главный их праздник.
Ну и про толлерантность в израиле не забывают", – писали интернет обыватели.