Виктория Лопырева заставила поклонников прошерстить Википедию. Фото телеведущей подтолкнуло подписчиков к размышлениям.

Виктория Лопырева заставилапоклонников прошерстить "Википедию". Фото телеведущей подтолкнуло подписчиков к размышлениям.В личном Instagram Викторияопубликовала снимок. Телеведущая позирует на одной из улиц Майами.Беременная звезда запечатленана фоне ярко освещенной композиции, состоящей из новогодней елки, дрейдла (савивона) величиной в человеческий рост и огромной ханукии, украшенной звездой Давида. НижеЛопырева на английском языке поздравила католиков с Рождеством. Справедливостиради отметим, что пост появился в Сети 26 декабря.Поклонников, которыезнакомы с религиозной символикой, смутила публикация Виктории. Многиезадались вопросом, почему теледива, позируя рядом с атрибутами иудаизма,поздравляет христиан. Некоторым фанатам звезды пришлось обратиться крелигиозным справочникам."Католическое рождество на фоне Ханукийнойатрибутики (ханукия и дрейдл) ?! Странно (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Символы Хануки 🎄", "Такэто ханука!", "Не понимаю,при чем тут савивон и ханукия? Евреи неотмечают католическое рождество с таким набором,есть арабы которые отмечаютрождество но у них абсолютно другие украшения,а набор с которым высфотографировались отмечают Хануку", "А при чем тут Merry Christmas иханука? Какая связь?" – рассуждали придирчивые интернет-обыватели.Отметим, что были и те, кто оправдывалЛопыреву, отмечая, что рождественская елка, хоть и вдали, но все же присутствует.Многие описали, что Виктория попала впросак понезнанию, а злопыхатели пытаются втянуть ее в религиозный скандал. Западные христиане празднуют рождествов ночь с 25 на 26 декабря, а иудейская Ханука в этом году отмечалась со 2 по 10число того же месяца, именно поэтому украшения выставили в одно и то же время."Очень интересный подход кпоздравлению... @lopyrevavika символханукии, поздравляете католиков, а это не только католическое рождество 🤔", "смотрягде сделано фото . если это израиль ,то в некоторых городах, типа хайфы, яфо,назарет, ставят и елки и ханукии..так как праздники по числам очень близко.визраиле проживает очень много арабов коптов.рождество это главный их праздник.Ну и про толлерантность в израиле не забывают", – писали интернет обыватели.