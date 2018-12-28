Участница популярного реалити-шоу Алена Рапунцель покинула телестройку, чтобы полностью сосредоточиться на рождении ребенка. Она добавила, что вернется на проект Дом-2 уже совсем скоро.

Участница популярного реалити-шоу Алена Рапунцель покинула телестройку,чтобы полностью сосредоточиться на рождении ребенка. Она добавила, что вернется на проект "Дом-2" уже совсем скоро.Во время новогоднего бала Алена сообщила о том, что покинет шоу. Ведущая Ольга Бузова поддержала Рапунцель и подарила ей 200 тысяч рублей. Певица призналась, что восхищается ее мудростью и выдержкой. Звезда "" надеется, что вернется на телестройку уже вместе с сыном. Участница будет продолжать искать свою любовь."Чувствую, что 2019 год будет для меня самым счастливым. Сынродится. И встречу свою любовь. Я молодая, молодая мама. Наберусь еще мудрости,и все у меня будет хорошо", – поделилась Алена. Она также отметила, что будетобеспечивать ребенка сама. Для этого Рапунцель планирует открыть магазин одежды длядетей, передает .Напомним, Алена пришла на проект "" в январе2018 года. Девушка сразу привлекла внимание Ильи Ябаррова. Между молодыми людьми завязалисьромантические отношения. Вскоре Рапунцель узнала, что ждет ребенка от Ильи. Но из-за частых скандалов влюбленные приняли решение расстаться. Яббаров быстро смог оправиться после разрыва и уже строит отношения с Маргаритой Ларченко.