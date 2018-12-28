Троллейбусы и автобусы в новогоднюю ночь будут ходить по Владимиру бесплатно. Глава администрации Андрей Шохин распорядился организовать движение общественного транспорта в ночь с 31 декабря на 1 января.

Троллейбусы и автобусы в новогоднюю ночь будут ходить по Владимиру бесплатно. Глава администрации Андрей Шохин распорядился организовать движение общественного транспорта в ночь с 31 декабря на 1 января.Пять новогодних автобусных и троллейбусных маршрутов составлены таким образом, чтобы пассажиры могли добраться на общественном транспорте во все основные районы города. Причем платить за проезд не придётся.Работать специальные праздничные маршруты начнут в половине первого ночи, а закончат в 4:30 утра. Всего будет задействовано 10 троллейбусов и 22 автобуса. Интервал движения составит 10-15 минут.Новогодние маршруты общественного транспорта г. Владимира в ночь на 1 января 2018 года - с 00.30 до 04.30 час.:Маршрут №1 - 10 троллейбусов, с интервалом движения 10 мин.ул.Балакирева - пр-т Строителей - ул.Горького - ул.Гагарина - Золотые ворота - площадь Победы - магазин 1001 мелочь.Маршрут №2 - 13 автобусов, с интервалом движения 15 мин.мкр. 8-ЮЗ - ул.Нижняя Дуброва - площадь Победы - Золотые ворота - ул.Гагарина - ул.Мира - Бассейн - ВХЗ - ул.Егорова - ул.Комиссарова - ул.Безыменского - ул.Куйбышева.Маршрут №3 - 3 автобуса, с интервалом движения 10 мин.Загородный парк - Соборная площадь - Центральный парк культуры и отдыха.Маршрут №4 - 2 автобуса, с интервалом движения 15 мин.ул.Балакирева - ул. Красноармейская - пр-т Ленина - Золотые ворота.Маршрут №5 - 4 автобуса, с интервалом движения 15 мин.мкр. Энергетик - магазин 1001 мелочь - площадь Победы - Садовая площадь - Золотые ворота.