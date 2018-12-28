Ночью, в минувшую среду, в окрестностях Днепра упала высоковольтная вышка. Металлическая конструкция обрушилась на территорию кладбища и повредила несколько могил. Несколько домов было обесточено, электроэнергию дали днем. Местные журналисты сняли на видео последствия происшествия при помощи беспилотного аппарата. Причина аварии к настоящему времени не установлена.

В окрестностях Днепра обрушилась высоковольтная вышка — металлическая конструкция обрушилась на территорию местного кладбища и повредила несколько могил.Инцидент произошел ночью в минувшую среду, 26 декабря, в Новокодакском районе. Местные жители отмечают, что звуков обрушения они не слышали. Просто около 4 часов утра пропало электричество в нескольких домах.Днем свет дали, однако к настоящему времени последствия аварии не устранены, и обломки конструкции по-прежнему лежат на могилах.Местные журналисты сняли на видео последствия происшествия при помощи беспилотного аппарата. На полученных кадрах видны обломки металлической конструкции и оборванные провода, при этом четыре вкопанные опоры, на которых стояла вышка, остались в земле.Причина обрушения вышки в настоящее время не известна. Местные жители сомневаются, что виноват порыв ветра и предположение, что конструкцию повредили воры металла.