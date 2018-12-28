Президент Белоруссии приедет в Москву 29 декабря. Российский лидер Владимир Путин выслушает новые предложения Александра Лукашенко по поводу налоговых маневров в нефтяной сфере.

Президент Белоруссии приедет в Москву 29 декабря. Российскийлидер Владимир Путин выслушает новые предложения Александра Лукашенко по поводуналоговых маневров в нефтяной сфере.Президенты России и Белоруссии продолжат разговор, которыйони начали 25 декабря. В пресс-службе Кремля напомнили, что темы бесед навстречах Путина и Лукашенко – актуальные вопросы белорусско-российскогосотрудничества.Белорусский лидер на днях был в российской столице. Переговорыглав государств продолжались почти четыре часа. Основная тема – обсуждениеналогового маневра в нефтяной сфере. По окончании переговоров пресс-секретарь президентаРоссии Дмитрий Песков заявил, что лидеры встретятся еще раз до конца года.Александр Лукашенко на форуме ЕАЭС в Санкт-Петербурге вновьвыступил с гневной речью в адрес Москвы. Белорусский лидер уверен, что Россияему должна, причем немало – 310 миллионов долларов. Речь идет о компенсации всвязи с реализацией Москвой нефтяного налогового маневра.Позже извинялся за свою эмоциональную речь.Москва, как обычно, пошла навстречу Минску и предложила переговоры – но заметивпри этом, что доверие к белорусской стороне подорвано.После отъезда президента Белоруссии из Москвы СМИ сообщили о"пропаже" Александра Лукашенко. За среду, 26 декабря, не появилось ниодной новости о белорусском лидере. Это заставило журналистов волноваться.Однако в пресс-службе Лукашенко эти слухи назвали "глупостью".А 29 декабря обсуждение насущных для проблем продолжится. Судя по всему, во время предновогоднего обеда, на который Александра Лукашенко пригласил Владимир Путин.