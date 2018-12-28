Президент Белоруссии приедет в Москву 29 декабря. Российский
лидер Владимир Путин выслушает новые предложения Александра Лукашенко по поводу
налоговых маневров в нефтяной сфере.
Президент Белоруссии приедет в Москву 29 декабря. Российский
лидер Владимир Путин выслушает новые предложения Александра Лукашенко по поводу
налоговых маневров в нефтяной сфере.
Президенты России и Белоруссии продолжат разговор, который
они начали 25 декабря. В пресс-службе Кремля напомнили, что темы бесед на
встречах Путина и Лукашенко – актуальные вопросы белорусско-российского
сотрудничества.
Белорусский лидер на днях был в российской столице. Переговоры
глав государств продолжались почти четыре часа. Основная тема – обсуждение
налогового маневра в нефтяной сфере. По окончании переговоров пресс-секретарь президента
России Дмитрий Песков заявил, что лидеры встретятся еще раз до конца года.
Александр Лукашенко на форуме ЕАЭС в Санкт-Петербурге вновь
выступил с гневной речью в адрес Москвы. Белорусский лидер уверен, что Россия
ему должна, причем немало – 310 миллионов долларов. Речь идет о компенсации в
связи с реализацией Москвой нефтяного налогового маневра.
Позже извинялся за свою эмоциональную речь.
Москва, как обычно, пошла навстречу Минску и предложила переговоры – но заметив
при этом, что доверие к белорусской стороне подорвано.
После отъезда президента Белоруссии из Москвы СМИ сообщили о
"пропаже" Александра Лукашенко. За среду, 26 декабря, не появилось ни
одной новости о белорусском лидере. Это заставило журналистов волноваться.
Однако в пресс-службе Лукашенко эти слухи назвали "глупостью".
А 29 декабря обсуждение насущных для проблем продолжится. Судя по всему, во время предновогоднего обеда, на который Александра Лукашенко пригласил Владимир Путин.