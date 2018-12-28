Традиционное предновогоднее состязание биатлонистов на футбольном стадионе в немецком Гельзенкирхене Рождественская гонка определилась с составом участников. Самыми именитыми из них станут муж и жена Оле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева.

Традиционное предновогоднее состязание биатлонистов на футбольном стадионе в немецком Гельзенкирхене "Рождественская гонка" определилась с составом участников. Самыми именитыми из них станут муж и жена Оле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева.Звезда биатлона из Белоруссии и норвежский суперчемпион не впервые участвуют в турнире и их новый выход на лыжню, несомненно, станет украшением соревнований этого года. Как уже сообщали 33Live.RuRu, Россию в Гельзенкирхене будут представлять на днях завершивший профессиональную карьеру Антон Шипулин и Екатерина Юрлова.Кроме этих двух звездных пар мы увидим на стадионе клуба "Шальке-04" два немецких дуэта: Ванессу Хинц и Эрика Лессера, Дениз Херманн и Симона Шемпа. Италию будут представлять Доротея Вирер и Лукас Хофер, Австрию – Лиза-Тереза Хаузер и Доминик Ландертингер, Францию — Анаис Бескон и Эмильен Жакелен. Также на лыжню выйдут дуэты из Чехии, Украины и Японии.