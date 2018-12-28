Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Тихом океане близ Курильских островов.

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Тихом океане близ Курильских островов.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.Ученые установили, что очаг подземной стихии располагался на глубине 10-километровой глубине, в 105 километрах к юго-востоку от города Курильска на острове Итуруп.Курильские острова и Сахалин входят в так называемый вулканический Огненный пояс Тихого океана. Всего в этой зоне насчитывается 328 действующих наземных вулканов из 540 известных на Земле.