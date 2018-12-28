Слухи о любовной связи Ксении Собчак и экс-супруга актрисы Дарьи Мороз Константина Богомолова не утихают. Однако по последней информации, бывшие муж и жена сейчас воссоединились.

Слухио любовной связи Ксении Собчак и экс-супруга актрисы Дарьи Мороз КонстантинаБогомолова не утихают. Однако по последней информации, бывшие муж и женасейчас воссоединились.Якобы, Богомолови Мороз вместе отдыхают в рождественском Берлине. "Они как бырасстались из-за Ксении, но как бы и нет. Мост к запасному аэродрому режиссерзаминировал, но не подорвал. Пути отхода сохранились и пригодились", – пишет Telegram-канала "Двойная сплошная".Так что в любовном квадрате Собчак-Виторган-Богомолов-Морозвсе окончательно запуталось. По данным канала, до отъезда в Берлин у Богомоловасостоялся мужской, тяжелый и эмоциональный разговор с супругом Собчак МаксимомВиторганом.Отмечается, что на поведении мужа телеведущей последниесобытия и сплетни сказались слабо. Во всяком случае, вида о том, что в семьепроблемы, он не подает.Напомним, напротяжении последних недель в СМИ упорно муссируется информация о том, что бракКсении Собчак и Максима Виторгана дал трещину. Якобы блондинка увлекласьрежиссером Константином Богомоловым. А тот будто бы ради телеведущей дажеразвелся с женой, актрисой Дарьей Мороз. С тех пор к Собчак прилипло прозвище"самка богомола".Поводом для пересудов стали подозрительно частые появления в свете ведущей и режиссера на одних и тех же мероприятиях. Дескать, пара миловалась прямо в холле кинотеатра на премьере фильма "Дом, который построил Джек".