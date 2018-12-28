Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских Forex-дилеров: Форекс клуб, Фикс трейд, Трастфорекс, Альпари форекс и Телетрейд групп. Причиной стали неоднократные нарушения, в том числе неисполнение предписаний ЦБ.

Банк России аннулировал лицензии у пяти Forex-дилеров — "Форекс клуб", "Фикс трейд", "Трастфорекс", "Альпари форекс" и "Телетрейд групп".Как сообщается на сайте регулятора, причиной стали неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. В частности, не выполнялись предписания ЦБ, нарушался порядок ведения внутреннего учета, предоставлялась недостоверная отчетность, нарушался порядок расчета собственных средств, на сайтах размещалась недостоверная информация.Таким образом, без лицензии остались пять из девяти российских форекс-дилеров.Пошли уже и первые заяления от "запрещенных" дилеров. Так, пресс-служба "Телетрейд групп" заявила ТАСС, что аннулирование лицензии "странно и совершенно неожиданно". Еще вчера представители ЦБ совместно с форекс-дилерами обсуждали перспективы этого рынка в думском комитете по финрынкам, а сегодня запрет, удивились в компании.Название "форекс" произошло от английского forex — foreign exchange (зарубежный обмен). Это рынок межбанковского обмена валюты по свободным ценам. В английском языке слово forex может означать не только взаимный обмен валюты, но и совокупность валютных операций, а также иностранные валюты в целом. В России термин чаще используется в отношении спекулятивной торговли валютой через банки или дилинговые центры, которая ведется с использованием кредитного плеча.