Весь год пресса сообщала о состоянии здоровья Аниты Цой. Ее экстренно госпитализировали, делали срочную операцию, запрещали выступать. Судя по тому, что на премьере ледового шоу Татьяны Навки Аленький цветочек певица налегала на шампанское, лечебной диеты она больше не придерживается и состояние здоровья опасения не вызывает.

Весь год пресса сообщала о состоянии здоровья . Ее экстренно госпитализировали, делали срочную операцию, запрещали выступать. Судя по тому, что на премьере ледового шоу Татьяны Навки "Аленький цветочек" певица налегала на шампанское, лечебной диеты она больше не придерживается и состояние здоровья опасения не вызывает."В уходящем году со мной не все было гладко, – вздыхает Анита. – Я же перенесла три серьезные операции! Мне на спине удалили личинку одного вредного насекомого – африканской мухи. Плюс дважды мне оперировали желчный пузырь – сначала убрали камни там, а потом и вовсе его удалили. Так что, надеюсь, что 2019-й будет ко мне более благосклонен"."Несмотря на все эти испытания, у меня хорошее новогоднее настроение, – уверяет певица. – "Новая я" – так называется моя новая песня, клип на нее. Так же я бы охарактеризовала и свое состояние. Врачи, правда, говорят, мне после всего пережитого ничего спиртного нельзя пить, но я, как видите, стою с шампанским в руках".Рассказала исполнительница и про планы на новогодние каникулы. "Я буду работать в праздничную ночь, а потом хочу позвать коллег в гости – немного подебоширим, – улыбается Цой. – К счастью, семьи дома не будет – все родные улетели отдыхать на курорты. Вернее, я их туда отправила, чтобы можно было спокойно работать".Напомним, что сразу после полостной операции рассказывала: "У меня остались четыре дырочки на животе. Теперь я без желчного пузыря. Осталась без желчи и яда – как я теперь буду в мире шоу-бизнеса существовать? Ведь без этого здесь нельзя". После хирургического вмешательства врачи выдали певице целый список рекомендаций. К примеру, под запрет попали плотские утехи. Певице придется несколько месяцев воздерживаться от сексуальных игрищ. Артистка, услышав об этом, пришла в ужас. Может поэтому и отправила временно мужа подальше.