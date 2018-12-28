Владимир Сипягин подписал соответствующее распоряжение

Владимир Сипягин подписал соответствующее распоряжениеВо Владимирской области наконец нашли замену Александру Кирюхину. Директором департамента здравоохранения стал Алексей Мозалев. Губернатор Владимир Сипягин подписал соответствующее распоряжение.Алексей Мозалев родился в 1977 года в посёлке Архангельское Красногорского района Московской области. Окончил Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова. По образованию - анестезиолог-реаниматолог, организатор здравоохранения. У Алексея Мозалева есть ученая степень кандидата медицинских наук.Свой трудовой путь Мозалев начал в отделении скорой помощи в Красногорске Московской области. До назначения работал на одной из руководящих должностей департамента здравоохранения столицы.Женат, двое детей- сын и дочь.