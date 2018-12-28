Сотрудники компании Автостекла устроили массовую драку во время новогодней вечеринки в кафе в Набережных Челнах. В потасовке участвовали как мужчины, так и женщины, причем разнять последних у ведущей корпоратива получилось далеко не сразу. Очевидец снял встречу коллег на видео.

Сотрудники компании "Автостекла" устроили массовую драку во время новогодней вечеринки в кафе в Набережных Челнах. В потасовке участвовали как мужчины, так и женщины, причем разнять последних у ведущей корпоратива получилось далеко не сразу. Очевидец снял встречу коллег на видео.Стычка произошла в кафе "Грильбург", сотрудники которого подтвердили "БИЗНЕС Online", что инцидент произошел у них, уже под конец мероприятия, во время дискотеки. Что стало причиной раздора, остается неизвестным.На место прибыли сотрудники частной охранной фирмы, которые и вывели дебоширов на улицу и передали полиции. Позже представители компании заплатили за разбитую посуду и мебель.