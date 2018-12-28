В Москве на ЦСКА Арене прошел центральный матч игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались финалисты прошлогоднего Кубка Гагарина – ЦСКА и Ак Барс. Армейцы победили казанский клуб со счетом 4:2.

В Москве на "ЦСКА Арене" прошел центральный матч игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались финалисты прошлогоднего Кубка Гагарина – ЦСКА и "Ак Барс". Армейцы победили казанский клуб со счетом 4:2.Столичный клуб в первой половине поединка вел в счете 3:0, когда забил Максим Шалунов, Кирилл Капризов оформил дубль. Подопечные Зинэтулы Билялетлинова сначала отквитали одну шайбу благодаря Вячеславу Основину, а потом и вовсе сократили отставание до минимума, когда забил Иржи Секач. Однако позже казанцам пришлось рисковать и в концовке снимать вратаря, за что и поплатились – за 40 секунд до финальной сирены уже пустые ворота поразил Михаил Григоренко.ЦСКА с 72-мя очками продолжает возглавлять таблицу Западной конференции, в то время как "Ак Барс" с 64-мя баллами – третий на Востоке.В остальных встречах отметим волевую победу московского "Динамо" над череповецкой "Северсталью" (5:3), а также минимальный успех финского "Йокерита" в выездном матче над ХК "Сочи" (4:3). Также ранее "Локомотив" добился победы над "Спартаком" (3:1).