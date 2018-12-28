Голливудская актриса рассматривает возможность выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Соединенных Штатов. Анджелина Джоли хочет поделиться своими политическими взглядами с окружающими.

Голливудская актриса рассматривает возможность выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Соединенных Штатов. Анджелина Джоли хочет поделиться своими политическими взглядами с окружающими.Звезда побеседовала с журналистом BBC Джорджом Уэббом о своей возможной политической карьере. Репортер напомнил, что в последнеевремя она стала активно заниматься проблемой беженцев. "Получается, вы движетесь всторону политики?", – поинтересовался Уэбб."Если бы вы задали мне этот вопросдвадцать лет назад, то я бы рассмеялась. А сейчас не знаю. Я всегда говорю, чтобуду в том месте, где нужна больше всего. Не знаю, смогу ли я стать политиком…У меня нет скелетов в шкафу, так что я открыта перед всеми. И я могу выдержать любойудар, – это хорошо", – поделилась .Актриса рассказала, что сейчас активносотрудничает с организацией ООН. "Я делаю все, что в моих силах, чтобы изменить этотмир. Сейчас я помогаю людям, которые оказались в беде. Я знаю, что могу сделать многополезных вещей, которые не будут никак связаны с моим образом в СМИ",– добавила она.В середине ноября побывала на лондонскомкинофестивале PSVI Film Festival, где выступила с речью о борьбес насилием в странах, где происходят вооруженные конфликты. Она назвала такиежестокие преступления "важной международной проблемой". Актриса считает,что для изменения законов и уничтожения клейма позора, которое несут на себевсе жертвы сексуального насилия, "потребуется очень много лет".