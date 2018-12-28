Бывший нападающий сборной Дании по футболу Ники Билли Нильсен был ранен в руку в своем доме в Копенгагене в ночь на 26 декабря. 30-летний спортсмен получил огнестрельного ранение из дробовика, которым воспользовались злоумышленники.

Бывший нападающий сборной Дании по футболу Ники Билли Нильсен был ранен в руку в своем доме в Копенгагене в ночь на 26 декабря. 30-летний спортсмен получил огнестрельного ранение из дробовика, которым воспользовались злоумышленники.По информации РИА Новости, полиция уже задержала подозреваемых по этому делу. Ими оказались 23-летняя женщина и 30-летний мужчина, которые пока не признали своей вины. Еще один преступник пока не найден. О цели нападения на футболиста ничего не сообщается.На счету Нильсена три матча, проведенных за сборную Дании. В них он отметился одним забитым мячом. Также он выступал за испанский "Вильярреал", итальянскую "Реджину", норвежский "Русенборг", французский "Эвиан", польский "Лех" и другие футбольные клубы. В настоящий момент датчанин является свободным агентом.