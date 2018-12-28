Новые санкции Киева против Москвы носят символический характер и вредят экономическому потенциалу Украины.

Новые санкции Киева против Москвы носят символический характер и вредят экономическому потенциалу Украины.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность в эфире телеканала Newsone проинформировал бывший заместитель руководителя правления Национального банка Украины, финансист Александр Савченко.По его мнению, введенные Украиной новые санкции против российских компаний и физических лиц являются символическими.Финансист считает, что "это выстрел себе не в ногу, а в палец", подчеркнув, что по его данным российский экспорт в Украину увеличится на 25%, тогда как украинский экспорт упадет на 7-8%.По мнению Савченко, такие санкции вредят потенциалу Украины и поддерживают экономику России.