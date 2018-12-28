Сирийские войска вошли в город Манбидж. Это благоприятно скажется на безопасности в регионе, а расширение территории, которую контролирует армия, – положительная тенденция, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после заседания Совета безопасности.

Сирийские войска вошли в город Манбидж. Это благоприятно скажется на безопасности в регионе, а расширение территории, которую контролирует армия, – положительная тенденция, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после заседания Совета безопасности, которое провел Владимир Путин.Ранее стало известно, что курдские отряды самообороны уходят из города и просят сирийскую армию обеспечить защиту Манбиджа, пишет агентство "Интерфакс". Они опасаются нападения вооруженных сил Турции.Реджеп Эрдоган, в свою очередь, заявил, что в ближайшее время хочет встретиться в Владимиром Путиным. Это может произойти сразу после российско-турецких переговоров, посвященных как раз Манбиджу. Дмитрий Песков пояснил, что это мероприятие должно синхронизировать действия двух стран в Сирии.Между тем, стало известно, что Россия закрыла участок Средиземного моря рядом с Сирией для полетов самолетов и прохода судов. 30 декабря с 10 утра до 6 вечера там запланированы пуски ракет.