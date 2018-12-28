Фасад и балконы обваливаются, лифта нет, вентиляции тоже - зато есть огромные счета за коммунальные услуги, которыми никто не пользовался. В такой ситуации оказались владельцы квартир нового жилого комплекса в подмосковных Люберцах. Застройщик сдал дом с недоделками, и жильцам приходится в судах отстаивать свои права.

Фасад и балконы обваливаются, лифта нет, вентиляции тоже — зато есть огромные счета за коммунальные услуги, которыми никто не пользовался. В такой ситуации оказались владельцы квартир нового жилого комплекса в подмосковных Люберцах. Застройщик сдал дом с недоделками, и жильцам приходится в судах отстаивать свои права.- Потихонечку, уверенным шагом мы поднимаемся…Уверенным шагом, это, конечно, назвать сложно. Коляску с двухлетним сыном на шестой этаж Сергей вынужден буквально тащить волоком. Ему еще повезло. Соседи по подъезду таким образом добирается до двенадцатого этажа. Входы в лифт заколотили картоном, чтобы никто не провалился.- Ничего не работает, оборудования нет. Лифт полностью раскурочен. У маленького лифта кабина где-то есть, но там все оборудование разворовали.Большинство собственников купили квартиры в жилом комплексе "Сосновый бор" в 2010 году. Въехать должны были через год. Но переезд затянулся на 6 лет. Компания-застройщик "Рендайл" обанкротилась, и стройка встала. Пришла другая фирма "Эскиз стройпроект". Работы возобновились, но тоже ненадолго. В итоге дом был сдан с серьезными недоделками. В квартирах фактически нет вентиляции, отсутствуют система пожаротушения.- Периодически отключают воду, отопление. В общем, условия частичные. Я не готова переезжать, у меня трое детей- Сейчас где живете?- Сейчас живу в другой квартире. Снимаю.С фасада то и дело выпадают кирпичи, а летом и вовсе обвалилась часть балкона."Вчера я ребенку вызывала врача. Выходит врач на переходной балкон, и буквально в 10 сантиметрах от него падает кирпич", — рассказывает Нелли Чухляева.Люди, чтобы не подписывать акт приемки квартир, получили право на собственность через суд."Арбитражный суд принял нашу сторону и вынес решение в пользу обманутых дольщиков, присудив нам наши квартиры. Но оформить собственность не могли, так как дом не был поставлен на кадастровый учет. С большими усилиями и страданиями поставили его на учет 18 октября 2018 года", — объясняет Татьяна Стародубцева.Те, кто решился-таки жить в недостроенном доме, получают огромные счета от управляющей компании, которая, по мнению жителей, была нанята последним застройщиком. Коммунальщики выставляют квитанции за то время, когда дом был сдан в эксплуатацию лишь на бумаге. То, что в это время там никто не жил, видимо, незначительный факт.Директор "Областной управляющей компании" сначала предпочла разговаривать без камеры, но потом все-таки пояснила, что сейчас они судятся с застройщиком."Мы пишем претензионные письма, составляем иски в суд. Соответственно, будем судиться с ними", — сообщила Виктория Гончарова, директор "Областной управляющей компании".Сколько продлятся суды, и будет ли застройщик исправлять свои недоделки, большой вопрос. Люди остаются в своих квартирах. Они написали обращения во все контролирующие органы.