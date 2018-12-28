Президиум Федерации футбола Татарстана выдвинул кандидатуру председателя совета директоров санкт-петербургского Зенита Александра Дюкова на пост главы Российского футбольного союза. Напомним, что отчетно-выборочная конференция РФС состоится 22 февраля 2019 года.

Президиум Федерации футбола Татарстана выдвинул кандидатуру председателя совета директоров санкт-петербургского "Зенита" Александра Дюкова на пост главы Российского футбольного союза. Напомним, что отчетно-выборочная конференция РФС состоится 22 февраля 2019 года.Как сообщает РИА Новости, 27 декабря в Казани прошло заседание президиума Федерации футбола Татарстана. На нем и было принято решение о выдвижении кандидатуры Дюкова на пост президента главной футбольной организации страны.Ранее Виталий Мутко сложил с себя полномочия главы РФС. До отчетно-выборочной конференции его обязанности поручено исполнять Сергею Прядкину.Напомним, что Александр Дюков был президентом "Зенита" с 2008 по 2017 год.