Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт пропустят чемпионат Европы по фигурному катанию, который состоится в Минске с 21 по 27 января 2019 года. Причиной пропуска стали медицинские проблемы, возникшие у одного из спортсменов.

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт пропустят чемпионат Европы по фигурному катанию, который состоится в Минске с 21 по 27 января 2019 года. Причиной пропуска стали медицинские проблемы, возникшие у одного из спортсменов."В ближайшее время Александру Энберту будут организованы дополнительные медицинские обследования, а также определена программа лечения и реабилитации", – говорится в заявлении Федерации фигурного катания России.Напомним, что Забияко и Энберт стали серебряными призерами чемпионата России в соревнованиях спортивных пар и отобрались на европейское первенство.