Актриса Глафира Тарханова стала гостьей программы Судьба человека телеканала Россия 1. Артистка рассказала о знакомстве с мужем и домашних родах.

Актриса Глафира Тарханова стала гостьей программы "Судьбачеловека" телеканала "Россия 1". Артистка рассказала о знакомстве с мужем идомашних родах.Глафира Тарханова полюбилась зрителям благодаря ролям в сериалах"Громовы" и "Измены". Сейчас артистка успевает не только работать, но ивоспитывать четверых детей.С будущим мужем актером Алексеем Фаддеевым Глафирапознакомилась на съемках. "В первый день встречи я не вошла в кадр даже. Мы целыйдень разговаривали. Это был проект "Главный калибр", – рассказала знаменитость.Уже через месяц после знакомства Алексей сделал возлюбленнойпредложение. Артистка ответила согласием. Нас всех так воспитывают, мы все ждемпринца. Потом я уже устала присматриваться к каждому мужчине и даже пересталастремиться выйти замуж. И тут встретила будущего мужа", – отметила артистка.Тарханова уверена, что этот брак был предначертан судьбой. Фаддеевоказался мужчиной ее мечты. Свадьба была скромная. Молодожены не хотели шумихи."Первый год был непростой, были какие-то притирки. нам повезло, что мы примерноиз одного класса, такая бедная интеллигенция, культурный уровень был схож. Уменя было много ухажеров еще со школы, для меня было нормально, что они моглимне позвонить, пообщаться. Леша сказал, что надо прекращать с этим делом", -рассказала звезда.Ведущий Борис Корчевников был удивлен легкомысленнымповедением актрисы. "Ему приходилось мириться с вашими странными манерамипродолжать, уже будучи замужней женщиной, давать какие-то шансы ухажерам", -посочувствовал мужу артистки шоумен.Звезда возмущенно отметила, что никаких авансов никому недавала, просто кокетничала и улыбалась, потому что хотела быть привлекательной."Мы же с вами сейчас разговариваем и ничего", – задорно заметила Тарханова.Корчевников так смутился, что начал заикаться. "Вы очень привлекательны. И вас… Вам… Я весь, конечно, ввашем обаянии. Вы что… Вы мама четверых детей жена и вот… Вы восхищаете этимгораздо больше, чем всем остальным, что у вас есть" – сказал Корчевников и опустилглаза в пол.Артистка отметила, что совмещать карьеру и рождение детейбыло непросто. Тем более муж был против ее участия в откровенных сценах."Я снималась беременной, подстраивали сценарий. Я продолжаласниматься и с детьми на руках. Мне одно время казалось, что все, закончиласьмоя карьера после рождения первого ребенка, но через два месяца я прошла пробыи вновь стала работать", – вспоминает Глафира.Если первенца артистка рожала в больнице, то трех остальных детей дома. "Это тяжелый вопрос. Но вторые,третьи, четвертые роды были дома, я рожала с акушеркой моей мамы. Это быловолшебство. Первые роды самые экстремальные, долгие, муж был со мной. Надомашних родах второго сына его не было, он пришел чуть позже", – делитсяТарханова.