Актриса Глафира Тарханова стала гостьей программы Судьба
человека телеканала Россия 1. Артистка рассказала о знакомстве с мужем и
домашних родах.
Актриса Глафира Тарханова стала гостьей программы "Судьба
человека" телеканала "Россия 1". Артистка рассказала о знакомстве с мужем и
домашних родах.
Глафира Тарханова полюбилась зрителям благодаря ролям в сериалах
"Громовы" и "Измены". Сейчас артистка успевает не только работать, но и
воспитывать четверых детей.
С будущим мужем актером Алексеем Фаддеевым Глафира
познакомилась на съемках. "В первый день встречи я не вошла в кадр даже. Мы целый
день разговаривали. Это был проект "Главный калибр", – рассказала знаменитость.
Уже через месяц после знакомства Алексей сделал возлюбленной
предложение. Артистка ответила согласием. Нас всех так воспитывают, мы все ждем
принца. Потом я уже устала присматриваться к каждому мужчине и даже перестала
стремиться выйти замуж. И тут встретила будущего мужа", – отметила артистка.
Тарханова уверена, что этот брак был предначертан судьбой. Фаддеев
оказался мужчиной ее мечты. Свадьба была скромная. Молодожены не хотели шумихи.
"Первый год был непростой, были какие-то притирки. нам повезло, что мы примерно
из одного класса, такая бедная интеллигенция, культурный уровень был схож. У
меня было много ухажеров еще со школы, для меня было нормально, что они могли
мне позвонить, пообщаться. Леша сказал, что надо прекращать с этим делом", -
рассказала звезда.
Ведущий Борис Корчевников был удивлен легкомысленным
поведением актрисы. "Ему приходилось мириться с вашими странными манерами
продолжать, уже будучи замужней женщиной, давать какие-то шансы ухажерам", -
посочувствовал мужу артистки шоумен.
Звезда возмущенно отметила, что никаких авансов никому не
давала, просто кокетничала и улыбалась, потому что хотела быть привлекательной.
"Мы же с вами сейчас разговариваем и ничего", – задорно заметила Тарханова.
Корчевников так смутился, что начал заикаться. "Вы очень привлекательны. И вас… Вам… Я весь, конечно, в
вашем обаянии. Вы что… Вы мама четверых детей жена и вот… Вы восхищаете этим
гораздо больше, чем всем остальным, что у вас есть" – сказал Корчевников и опустил
глаза в пол.
Артистка отметила, что совмещать карьеру и рождение детей
было непросто. Тем более муж был против ее участия в откровенных сценах.
"Я снималась беременной, подстраивали сценарий. Я продолжала
сниматься и с детьми на руках. Мне одно время казалось, что все, закончилась
моя карьера после рождения первого ребенка, но через два месяца я прошла пробы
и вновь стала работать", – вспоминает Глафира.
Если первенца артистка рожала в больнице, то трех остальных детей дома. "Это тяжелый вопрос. Но вторые,
третьи, четвертые роды были дома, я рожала с акушеркой моей мамы. Это было
волшебство. Первые роды самые экстремальные, долгие, муж был со мной. На
домашних родах второго сына его не было, он пришел чуть позже", – делится
Тарханова.