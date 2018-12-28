Специалисты из университета Джона Хопкинса в Балтиморе в Соединенных Штатах уверены, что чрезмерное употребление газированных напитков может привести не только к ожирению, но и спровоцировать болезни почек. Научная статья была опубликована в американском клиническом журнале.

Специалисты из университета Джона Хопкинса в Балтиморе вСоединенных Штатах уверены, что чрезмерное употребление газированных напитковможет привести не только к ожирению, но и спровоцировать болезни почек. Научнаястатья была опубликована в американском клиническом журнале.В прошлом ученые практически не изучали влияние безалкогольных напитков на организм человека. "Мы почти ничего не знаемо том, как различные безалкогольные напитки, доступные сегодня на рынке, влияютна здоровье человека. К примеру, у нас почти не было данных по тому, какие ихтипы сильнее всего способствуют развитию болезней почек. Мы заполнили этотпробел", – сообщила Кейси Ребхольд, возглавившая группу исследователей.Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, газировкаявляется одной из причин появления лишнего веса. Чрезмерное употреблениешипучих напитков приводит к гибели 184 тысяч человек каждый год. Основываясь на этой статистке, американскиеспециалисты решили узнать, какой еще вред могут принести такие продукты.Ученые наблюдали за жизнью трех тысяч афроамериканцев напротяжении пятнадцати лет. В ходе исследования они выяснили, что участники,которые регулярно употребляли газировку, на 61% чаще страдали от почечнойнедостаточности или хронической болезни почек, чем те, кто отказался отупотребления этого напитка.Полученные результаты специалисты хотят использовать для ограничения продажи газировки или введения налога для повышения ее стоимости. Они уверены,что подобные меры позволят остановить эпидемию ожирения и спасти жизньмногих людей.