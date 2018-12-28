Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором предупредил о возможной изоляции российского спорта, если до 31 декабря WADA не получит базу данных проверки допинг-проб россиян за период с 2011 по 2015 год.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором предупредил о возможной изоляции российского спорта, если до 31 декабря WADA не получит базу данных проверки допинг-проб россиян за период с 2011 по 2015 год."Мы находимся у края пропасти, и я прошу вас защитить настоящее и будущее нашего чистого спорта, настоящие и будущие поколения спортсменов", – цитирует письмо Гануса ТАСС.Если Всемирное антидопинговое агентство лишит статуса РУСАДА, в России будет прекращен допинг-контроль. В этом случае многие российские спортсмены будут вынуждены уехать за рубеж, чтобы иметь допуск к международным соревнованиям.Напомним, что ранее сотрудники WADA посетили московскую лабораторию, в которой хранятся данные проверки подозрительных допинг-проб российских спортсменов. Однако они так и не получили базу данных.