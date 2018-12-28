Певец Юрий Лоза заявил, что на конкурсе Евровидение
побеждает тот, кто умеет делать шоу, а песни сами по себе уже никому не
интересны. С мнением музыканта частично согласился член экспертного совета по развитию
информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.
Певец Юрий Лоза заявил, что на конкурсе "Евровидение"
побеждает тот, кто умеет делать шоу, а песни сами по себе уже никому не
интересны. С мнением музыканта частично согласился член экспертного совета по развитию
информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.
Общественник отметил, что у него возникла по-настоящему
дикая идея, которая, скорее всего, сможет "выстрелить" на конкурсе. Манукян
предложил показать европейцам перформанс, который те не скоро забудут.
"Я
к юмору Юрия Лозы отношусь с большой симпатией, но если уж хочется все довести
до абсурда, то нужно на "Евровидение" послать Петросяна с Бузовой. За
основу взять их номер из "Голубого огонька", где они будут играть
Адама и Еву. Он выйдет в эфир в аккурат после обращения Путина. Но только им
придется раздеться, иначе за своих их в той тусовке не примут. В этом случае
нашим артистам можно будет даже и не петь, достаточно будет обнаженного
перформанса. Оля, как мне видится, все равно петь не умеет. А вот Евгений
Ваганович свои пару октав выдать сможет. И победа будет наша", – с юмором заметил
Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".
Сегодня в интервью музыкант Юрий Лоза отметил, что участником конкурса "Евровидение"
мог бы стать известный юморист Евгений Петросян. "Победителей никто не знает.
Какие-то песни, что-то пелось, хитами же они не становятся. Остается номер, а
номер можно сделать из кого угодно. Петросяна можно послать – здорово, весело
будет. Он еще смешнее, еще прикольнее, костюм ему интересный придумать", -
заявил Лоза.
Также музыкант отклонил кандидатуру Ольги Бузовой как потенциальной участницы песенного конкурса. По мнению Юрия, поющая
телеведущая не подходит на такую ответственную роль, так как "ей же
придется петь, а она этого никогда не делала".