Певец Юрий Лоза заявил, что на конкурсе Евровидение побеждает тот, кто умеет делать шоу, а песни сами по себе уже никому не интересны. С мнением музыканта частично согласился член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

Певец Юрий Лоза заявил, что на конкурсе "Евровидение"побеждает тот, кто умеет делать шоу, а песни сами по себе уже никому неинтересны. С мнением музыканта частично согласился член экспертного совета по развитиюинформационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.Общественник отметил, что у него возникла по-настоящемудикая идея, которая, скорее всего, сможет "выстрелить" на конкурсе. Манукянпредложил показать европейцам перформанс, который те не скоро забудут."Як юмору Юрия Лозы отношусь с большой симпатией, но если уж хочется все довестидо абсурда, то нужно на "Евровидение" послать Петросяна с Бузовой. Заоснову взять их номер из "Голубого огонька", где они будут игратьАдама и Еву. Он выйдет в эфир в аккурат после обращения Путина. Но только импридется раздеться, иначе за своих их в той тусовке не примут. В этом случаенашим артистам можно будет даже и не петь, достаточно будет обнаженногоперформанса. Оля, как мне видится, все равно петь не умеет. А вот ЕвгенийВаганович свои пару октав выдать сможет. И победа будет наша", – с юмором заметилВадим Манукян в беседе с "Дни.ру".Сегодня в интервью музыкант Юрий Лоза отметил, что участником конкурса "Евровидение"мог бы стать известный юморист Евгений Петросян. "Победителей никто не знает.Какие-то песни, что-то пелось, хитами же они не становятся. Остается номер, аномер можно сделать из кого угодно. Петросяна можно послать – здорово, веселобудет. Он еще смешнее, еще прикольнее, костюм ему интересный придумать", -заявил Лоза.Также музыкант отклонил кандидатуру Ольги Бузовой как потенциальной участницы песенного конкурса. По мнению Юрия, поющаятелеведущая не подходит на такую ответственную роль, так как "ей жепридется петь, а она этого никогда не делала".