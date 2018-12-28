Вооруженный преступник после неудачной попытки ограбления банка взял в заложники 9 человек. Инцидент произошел в городе Пршибрам, что в центральной Чехии. Преступник утверждает, что не причинит вреда мирным гражданам, одного он уже отпустил

Вооруженный преступник после неудачной попытки ограбления банка взял в заложники 9 человек. Инцидент произошел в городе Пршибрам, что в центральной Чехии. Преступник утверждает, что не причинит вреда мирным гражданам, одного он уже отпустил, сообщает агентство ТАСС.Банк уже оцепила полиция, на место приехал спецназ. Что заставило мужчину пойти на преступление, пока не известно.