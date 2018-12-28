Илья Геркус официально объявил об уходе с поста генерального директора московского футбольного клуба Локомотив. Он стал президентом железнодорожников летом 2016 года, а в этом году должность была переименована в гендиректора.

Илья Геркус официально объявил об уходе с поста генерального директора московского футбольного клуба "Локомотив". Он стал президентом железнодорожников летом 2016 года, а в этом году должность была переименована в гендиректора."Сегодня я покидаю "Локомотив", — говорится в заявлении Геркуса, которое опубликовал "Спорт-экспресс". — Великий клуб, частью которого мне посчастливилось быть почти два с половиной года".Кроме того, Геркус выразил благодарность команде, тренерам, врачам, администраторам и т.д. Отдельное спасибо бывший гендиректор выразил главному тренеру "Локомотива" Юрию Семину."Я оставляю "Локомотив" в том состоянии, когда в ближайшем будущем клуба могу быть уверен", — добавил он.Ранее сообщалось, что новым генеральным директором чемпионов России может стать Василий Кикнадзе, кандидатуру которого поддерживает председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.