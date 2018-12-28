Миланский Интер проведет два домашних матча на пустом стадионе Сан-Сиро. Клуб наказан за расистские выкрики с трибуны в адрес защитника Наполи Калиду Кулибали.

Миланский "Интер" проведет два домашних матча на пустом стадионе "Сан-Сиро". Клуб наказан за расистские выкрики с трибуны в адрес защитника "Наполи" Калиду Кулибали.На протяжении матча болельщики миланского клуба распевали песни расистского содержания о сенегальце Кулибали. Кроме того, нападению повергся автобус "Наполи". Четые боельщика неаполитанского клуба были госпитализированы м ножевыми ранениями. Трагически погиб, попав под колеса, фанат "Интера".Итальянская федерация футбола наказала миланцев за поведение болельщиков и неумение обеспечить порядок в день матча. "Интер" проведет два ближайших матча без зрителей. Трибуны "Сан-Сиро" окажутся пустыми во время кубкового матча с "Беневенте" 13 января, а также в матче чемпионата страны против "Сассуоло" 19 января. На игре с "Борньей" будет закрыта фанатскя трибуна.