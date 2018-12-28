На протяжении уже 13 лет Sostav, ведущее российское СМИ о рекламе и маркетинге, вместе со своими читателями и экспертами (топ-менеджерами брендов, рекламных агентств и медиакомпаний) выбирает лучшую рекламу года.

На протяжении уже 13 лет Sostav – ведущее российское СМИ о рекламе и маркетинге – вместе со своими читателями и экспертами (топ-менеджерами брендов, рекламных агентств и медиакомпаний) выбирает лучшую рекламу года.2018 год был насыщенным, иногда непростым, разной была и реклама, над которой неустанно трудились тысячи креаторов и менеджеров России.Голосование длилось месяц, и теперь мы рады объявить победителей! Именно они в этом году – лучшие в индустрии. Именно им в начале следующего года будет вручен "российский рекламный Оскар" — "Большая рыба"!Борьба за первенство шла в 7 номинациях: "Ролики", "Digital", "Кампании", "Социальная реклама", "BTL", "Принт/Аутдор", "Брендинг".За номинантов было отдано 67 616 пользовательских и 2213 экспертных голосов.Итак, лучшая реклама 2018 года!РоликиЛюбви всё равноТрогательный мини-фильм об отношениях между мужчиной и женщиной.Клиент: FERREROАгентство: DADA Agency, Resonate StrategiesDigitalПрощай, СредневековьеСайт об ИППП на основе картин Иеронима БосхаКлиент: ИНВИТРОАгентство: Possible GroupКампанииПредпринимай на всю голову!Серия блокбастеров для банка "Точка"Клиент: банк для предпринимателей "Точка"Агентство: ВосходСоциальная рекламаBeFriendСоциальный проект в поддержку обреченных бездомных собак, пойманных накануне чемпионата мира по футболу 2018 и отправленных в приютыКлиент: благотворительный фонд помощи бездомным животным "Ника"Агентство: DPGBTLТест на отцовство"Бургер Кинг" обратил внимание на проблему общения отцов и детейКлиент: "Бургер Кинг", фонд "Отцовство"Агентство: ROOM458 (RCG)Принт/АутдорЛюбимая, спасибо за PS4Кампания от Sony PlayStation была посвящена Дню защитника ОтечестваКлиент: Sony PlayStationКреатив: TUTKOVBUDKOVБрендингЕсть настоящееПетербургская компания "буше" провела масштабный ценностный ребрендингКлиент: "буше"Агентство: СупрематикаМы благодарим за помощь в реализации проекта "Итоги года" нашего генерального партнера — компанию "Медиа Траст" при поддержке MediaInstinct, а также партнеров — NEBO.digital, "М.Видео" и BBDO Group.За информационную поддержку выражаем благодарность TMG, Cossa, RUWARD, ВГТРК, сайту 33Live.RuRu, телеграм-каналу "Русский Маркетинг".