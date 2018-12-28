На протяжении уже 13 лет Sostav, ведущее российское СМИ о рекламе и маркетинге, вместе со своими читателями и экспертами (топ-менеджерами брендов, рекламных агентств и медиакомпаний) выбирает лучшую рекламу года.
На протяжении уже 13 лет Sostav – ведущее российское СМИ о рекламе и маркетинге – вместе со своими читателями и экспертами (топ-менеджерами брендов, рекламных агентств и медиакомпаний) выбирает лучшую рекламу года.
2018 год был насыщенным, иногда непростым, разной была и реклама, над которой неустанно трудились тысячи креаторов и менеджеров России.
Голосование длилось месяц, и теперь мы рады объявить победителей! Именно они в этом году – лучшие в индустрии. Именно им в начале следующего года будет вручен "российский рекламный Оскар" — "Большая рыба"!
Борьба за первенство шла в 7 номинациях: "Ролики", "Digital", "Кампании", "Социальная реклама", "BTL", "Принт/Аутдор", "Брендинг".
За номинантов было отдано 67 616 пользовательских и 2213 экспертных голосов.
Итак, лучшая реклама 2018 года!
Ролики
Любви всё равно
Трогательный мини-фильм об отношениях между мужчиной и женщиной.
Клиент: FERRERO
Агентство: DADA Agency, Resonate Strategies
Digital
Прощай, Средневековье
Сайт об ИППП на основе картин Иеронима Босха
Клиент: ИНВИТРО
Агентство: Possible Group
Кампании
Предпринимай на всю голову!
Серия блокбастеров для банка "Точка"
Клиент: банк для предпринимателей "Точка"
Агентство: Восход
Социальная реклама
BeFriend
Социальный проект в поддержку обреченных бездомных собак, пойманных накануне чемпионата мира по футболу 2018 и отправленных в приюты
Клиент: благотворительный фонд помощи бездомным животным "Ника"
Агентство: DPG
BTL
Тест на отцовство
"Бургер Кинг" обратил внимание на проблему общения отцов и детей
Клиент: "Бургер Кинг", фонд "Отцовство"
Агентство: ROOM458 (RCG)
Принт/Аутдор
Любимая, спасибо за PS4
Кампания от Sony PlayStation была посвящена Дню защитника Отечества
Клиент: Sony PlayStation
Креатив: TUTKOVBUDKOV
Брендинг
Есть настоящее
Петербургская компания "буше" провела масштабный ценностный ребрендинг
Клиент: "буше"
Агентство: Супрематика
Мы благодарим за помощь в реализации проекта "Итоги года" нашего генерального партнера — компанию "Медиа Траст" при поддержке MediaInstinct, а также партнеров — NEBO.digital, "М.Видео" и BBDO Group.
За информационную поддержку выражаем благодарность TMG, Cossa, RUWARD, ВГТРК, сайту 33Live.RuRu, телеграм-каналу "Русский Маркетинг".