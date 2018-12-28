Украинская певица Анастасия Кумейко, выступающая под псевдонимом
Dj Nana, исполнила эротический танец перед камерой. Ролик появился на странице
звезды в Instagram.
Украинская певица Анастасия Кумейко, выступающая под псевдонимом
Dj Nana, исполнила эротический танец перед камерой. Ролик появился на странице
звезды в Instagram.
На видео Анастасия запечатлена в коротком обтягивающем платье. Исполнительница танцует под песню Джастина Тимберлейка Sexy Back. Откровенный пост она сопроводила хештегом #dancewithme (Потанцуй со
мной. – Прим. Ред.).
Подписчики не смогли пройти мимо такого дерзкого ролика
и одарили солистку комплиментами: "Как всегда супер!", "Шикарная фигура!", "Любимая".
Некоторые сравнили ее с кошкой и черной пантерой.
Анастасия часто радует поклонников откровенными
постами. Ранее она разместила снимок, где позирует обнаженной на специальном
столе в кабинете косметолога. Так звезда решила привлечь своих подписчиков и
рассказать о новой процедуре, которая помогает избавиться от лишних
килограммов. Однако пользователи совсем не хотели обсуждать полезный аппарат, и принялись восхищаться пышными формами певицы.
Напомним, Анастасия Кумейко была участницей поп-группы NikitA с 2011
по 2016 годы. Наибольшую известность исполнительница приобрела после участия в украинской
адаптации телешоу "Танцы со звездами".