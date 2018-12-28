Украинская певица Анастасия Кумейко, выступающая под псевдонимом Dj Nana, исполнила эротический танец перед камерой. Ролик появился на странице звезды в Instagram.

Украинская певица Анастасия Кумейко, выступающая под псевдонимомDj Nana, исполнила эротический танец перед камерой. Ролик появился на страницезвезды в Instagram.На видео Анастасия запечатлена в коротком обтягивающем платье. Исполнительница танцует под песню Джастина Тимберлейка Sexy Back. Откровенный пост она сопроводила хештегом #dancewithme (Потанцуй сомной. – Прим. Ред.).Подписчики не смогли пройти мимо такого дерзкого роликаи одарили солистку комплиментами: "Как всегда супер!", "Шикарная фигура!", "Любимая".Некоторые сравнили ее с кошкой и черной пантерой.Анастасия часто радует поклонников откровеннымипостами. Ранее она разместила снимок, где позирует обнаженной на специальномстоле в кабинете косметолога. Так звезда решила привлечь своих подписчиков ирассказать о новой процедуре, которая помогает избавиться от лишнихкилограммов. Однако пользователи совсем не хотели обсуждать полезный аппарат, и принялись восхищаться пышными формами певицы.Напомним, Анастасия Кумейко была участницей поп-группы NikitA с 2011по 2016 годы. Наибольшую известность исполнительница приобрела после участия в украинскойадаптации телешоу "Танцы со звездами".