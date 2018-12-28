28.12.2018

2018-12-28 11:00:59

Известная российская актриса попала в больницу

В преддверии Нового года актриса Наталья Бардо решила подвести итоги 2018-го. Выяснилось, что не так давно она попала в больницу, передает "".



"Я вышла из больницы сегодня (28 декабря. – Прим. ред.) и уже отошла от наркоза. Все со мной хорошо! Подробностей не будет", – написала звезда сериала "Улетный экипаж" на своей странице в Instagram.