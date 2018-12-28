Шоумен Александр Гудков и телеведущая Настя Ивлеева стали участниками довольно смелой программы. Знаменитостям пришлось выполнять очень странные задания.

Шоумен Александр Гудков и телеведущая Настя Ивлеева сталиучастниками довольно смелой программы. Знаменитостям пришлось выполнять очень странные задания.Настя и Александр стали героями шоу "Comment Out", котороевыходит на YouTube-канале "Чикен Карри". Ролик получился уморительно смешным.По правилам игры на столе перед знаменитостями лежали три стопки карточек: "Звезда","Комментарий", "Наказание". Участник вытягивал "звезду", которойдолжен написать случайный идиотский комментарий под последним постом в Instagram.Если герой соглашался опубликовать свой комментарий, он получал балл. Еслинет – выполняет какое-нибудь задание.В третьем раунде Гудкову достался телеведущий Андрей Малахов. Александр должен был написать ведущемутелеканала "Россия 1" похабный текст."Что у тебя общего с автобусом, так это то, что твои булкираздвигаются также часто, как его двери", – зачитал шоумен с карточки. Гудков явно былшокирован заданием. Закрыв рот рукой он долго смотрел в текст. Втечение нескольких минут Александр раздумывал. У шоумена не хватало решимости.К слову, Настя Ивлеевапыталась отговорить оппонента от рискованного поступка и предлагала выбрать "наказание".Еще немного поразмыслив, Гудков отказался поливать грязью коллегу, отметив, чтомежду ним и Малаховым теплые отношения и он не хотел бы их испортить.Настя помогла "наказать" Александра. Девушка по трафарету маркером нарисовала налице соперника пенис. Гудков стерпел издевательство.