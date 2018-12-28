Шоумен Александр Гудков и телеведущая Настя Ивлеева стали
участниками довольно смелой программы. Знаменитостям пришлось выполнять очень странные задания.
Шоумен Александр Гудков и телеведущая Настя Ивлеева стали
участниками довольно смелой программы. Знаменитостям пришлось выполнять очень странные задания.
Настя и Александр стали героями шоу "Comment Out", которое
выходит на YouTube-канале "Чикен Карри". Ролик получился уморительно смешным.
По правилам игры на столе перед знаменитостями лежали три стопки карточек: "Звезда",
"Комментарий", "Наказание". Участник вытягивал "звезду", которой
должен написать случайный идиотский комментарий под последним постом в Instagram.
Если герой соглашался опубликовать свой комментарий, он получал балл. Если
нет – выполняет какое-нибудь задание.
В третьем раунде Гудкову достался телеведущий Андрей Малахов. Александр должен был написать ведущему
телеканала "Россия 1" похабный текст.
"Что у тебя общего с автобусом, так это то, что твои булки
раздвигаются также часто, как его двери", – зачитал шоумен с карточки. Гудков явно был
шокирован заданием. Закрыв рот рукой он долго смотрел в текст. В
течение нескольких минут Александр раздумывал. У шоумена не хватало решимости.
К слову, Настя Ивлеева
пыталась отговорить оппонента от рискованного поступка и предлагала выбрать "наказание".
Еще немного поразмыслив, Гудков отказался поливать грязью коллегу, отметив, что
между ним и Малаховым теплые отношения и он не хотел бы их испортить.
Настя помогла "наказать" Александра. Девушка по трафарету маркером нарисовала на
лице соперника пенис. Гудков стерпел издевательство.