Увидеть во сне зеленую лесную красавицу – это всегда добрый знак. Но стоит учесть и другие детали.

Увидеть во сне зеленую лесную красавицу – этовсегда добрый знак. Но стоит учесть и другие детали.Согласно СонникуМиллера, главный атрибут Нового года в видении гарантирует, что вскоре вас ждут по–настоящемусчастливые и события. Красивая во сне намекает на удовольствия плотского характера. Возможно, скоро сновидцаожидают перемены в личной жизни.Если новогодняя елка приснилась летом, то это отражение желаниясблизиться с важными для вас людьми. А делать это лучше всего вЕлка с яркими, красивыми игрушками означает, что скоро выпознакомитесь с весьма экстравагантным молодым человеком, который, однако,принесет вам много горя. Но есть и другое толкование этого сна. Скорее всего,вы получите , который станет приятным сюрпризом.Самостоятельноукрашать елку во сне – к стабильности в семейной жизни. А вот сниматьс нее украшение – означает, что радость скоро сменится грустью, а жизнь станетчередой серых будней.Если же восне наряженная новогодняя елка упала, то в вашей семье произойдут серьезныепроблемы, или же вы разочаруетесь в близком . Наряженная красавицапосле праздника в видении напоминает, что вслед за всегда следуетполоса сложностей.