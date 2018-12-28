Увидеть во сне зеленую лесную красавицу – это
всегда добрый знак. Но стоит учесть и другие детали.
Увидеть во сне зеленую лесную красавицу – это
всегда добрый знак. Но стоит учесть и другие детали.
Согласно Соннику
Миллера, главный атрибут Нового года в видении гарантирует, что вскоре вас ждут по–настоящему
счастливые и события. Красивая во сне намекает на удовольствия плотского характера. Возможно, скоро сновидца
ожидают перемены в личной жизни.
Если новогодняя елка приснилась летом, то это отражение желания
сблизиться с важными для вас людьми. А делать это лучше всего в
Елка с яркими, красивыми игрушками означает, что скоро вы
познакомитесь с весьма экстравагантным молодым человеком, который, однако,
принесет вам много горя. Но есть и другое толкование этого сна. Скорее всего,
вы получите , который станет приятным сюрпризом.
Самостоятельно
украшать елку во сне – к стабильности в семейной жизни. А вот снимать
с нее украшение – означает, что радость скоро сменится грустью, а жизнь станет
чередой серых будней.
Если же во
сне наряженная новогодняя елка упала, то в вашей семье произойдут серьезные
проблемы, или же вы разочаруетесь в близком . Наряженная красавица
после праздника в видении напоминает, что вслед за всегда следует
полоса сложностей.