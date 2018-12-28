До 8 января во дворце спорта Мегаспорт можно полюбоваться ледовым шоу Аленький цветочек. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка выступает в нем не только как генеральный продюсер, но и как исполнительница роли Настеньки. На премьере ледового спектакля побывал супруг фигуристка – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

До 8 января во дворце спорта "Мегаспорт" можно полюбоваться ледовым шоу "Аленький цветочек". Олимпийская чемпионка Татьяна Навка выступает в нем не только как генеральный продюсер, но и как исполнительница роли Настеньки. На премьере ледового спектакля побывал супруг фигуристка – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Татьяна Навка собрала в этом проекте всех звезд. Олимпийские призеры, чемпионы России, Европы и мира по фигурному катанию, среди которых Юко Кавагути, Елена Ильиных, Андрей Хвалько и Петр Чернышев работают на льду. А озвучивают их героев эстрадные кумиры – Ани Лорак, Григорий Лепс, Александр Панайотов, Николай Басков и Филипп Киркоров. Почти все из них пришли на премьеру, которая потрясла размахом, красотой, продуманностью и смыслом."Мы посчитали важным напомнить зрителям о вечных ценностях, таких как добро, милосердие, честность, преданность и вера, что любящий человек способен разрушить даже самое сильное заклятие", – пояснила Навка."Я в эти новогодние праздники Татьяну почти не буду видеть, – улыбается ее муж Дмитрий Песков. – Ведь все новогодние праздники, дважды в день, она будет работать в этом спектакле". Получается, что Петра Чернышева Навка будет видеть чаще, чем семью – такая работа у нее!Рассказал Песков и про то, как планирует отмечать новый год. "Конечно, с семьей, разумеется, с салатом "оливье", – говорит Дмитрий Сергеевич.Что же касается новогодних развлечений, то они у него во многом пересекаются с летними радостями. "Я очень люблю велосипед – пояснил Песков. – Летом – горный, а зимой – тренажер в спортивном зале".Что же касается самой Навки, то она спектаклем "Аленький цветочек" хотела не только развлечь людей, но и поговорить с ними о вопросах экологии. Ожидается, что за 14 дней шоу посетят примерно 180 тысяччеловек, которые смогут внести свой вклад в заботу об окружающей среде. Всесобранное вторсырье будет отправлено на сортировку и переработку. "Акции,посвященные сохранению нашей природы, заботе об экологии – это здорово, потомучто мы должны думать о нашем будущем поколении. Для меня очень важно, чтобы моидети жили в здоровой среде. Я рада, чтосотрудничество с программой "Разделяй с нами" помогает показать на деле, что разделять – это простои, самое, главное, полезно для экологии нашей страны".