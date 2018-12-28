Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.

Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.Имя Кая Метова когда-то гремело. Его хиты Position №2 и "Милая моя" звучали, что называется, из каждого утюга. Сегодня же выступает певец не так часто, в жизни появились другие приоритеты и ценности.Например, молодая девушка по имени Анастасия, которая младше артиста на 28 лет. Они обожают друг друга, давно живут вместе, а в 2019 году собираются пожениться. Обрести свою половину Кай Метов и желает всем поклонникам.