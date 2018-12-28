Режим работы медицинских учреждений Владимирской области в каникулы

Режим работы медицинских учреждений Владимирской области в каникулыРегиональный департамент здравоохранения рассказал, как будут работать больницы и поликлиники в новогодние праздники.С 30 декабря по 8 января в медучреждениях региона будет организована работа дежурной службы.Скорая помощь, как всегда, будет работать круглосуточно.Вызов с домашнего телефона: 03 и 112.С мобильного: МТС – 030; Билайн – 003; Мегафон – 030; Тele2 – 030.Кроме того, вы сможете позвонить по горячей линии облздрава – круглосуточно по тел: 8 (800) 200-82-33 или (4922) 77-86-40. В нерабочее время ваш звонок запишется в автоматическом режиме и позже специалисты его прослушают.Информация о режиме работы больниц приведена . Там указаны все номера телефонов, рабочие дни и время приёма специалистов.