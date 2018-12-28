В новогодние праздники в столице увеличивается количество квартирных краж...

В новогодние праздники в столице увеличивается количество квартирных краж. Злоумышленники пользуются тем, что многие уезжают отдыхать. Как защитить свою квартиру?Cамое главное – не делиться планами со всеми окружающими, особенно при помощи социальных сетей.Перед отъездом стоит договориться с соседями, чтобы они забирали из почтового ящика газеты: полный ящик означает, что хозяин квартиры давно его не проверял.Злоумышленники могут взломать любой замок, но с качественным, дорогим замком справиться сложнее. Так что лучше установить именно такой.Еще один способ защитить свою квартиру от взлома — поставить её на охрану. Но если бюджет не позволяет, можно обзавестись автономным устройством, которое включается при открытии двери.Кроме того, окна квартир на первых этажах стоит защитить решетками. Также решетки помогут избежать проникновения, если под окнами проходит газовая труба.При обнаружении кражи:- не нарушайте обстановку в квартире;- срочно вызовите полицию;- наблюдайте за квартирой до приезда работников полиции.Если Вы стали жертвой или свидетелем противоправной деятельности– немедленно позвоните в полицию по телефону «102» (с мобильного – 112).Берегите себя и своё жилище.